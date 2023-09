Incendio a Cefalù, stroncata la vita di una giovane donna che voleva mettere in salvo i suoi cavalli

Pubblichiamo per intero la nota diffusa dal sindaco di Cefalù Daniele Tumminello, da dove tristemente si apprende della morte, a causa degli incendi, di una giovane donna che voleva mettere in salvo i suoi cavalli. La tragedia è avvenuta in zona Mazzaforno.

Da quasi dodici ore, il territorio di Cefalù è seviziato e martoriato dalle fiamme, che hanno bruciato ettari di bosco, minacciato e danneggiato case e strutture alberghiere, mettendo la Città in ginocchio. E, cosa assai più grave, hanno stroncato la giovane vita di una donna che era accorsa per salvare i suoi cavalli dal fuoco. Tutto ciò è inaccettabile, specie se si pensa che i roghi erano partiti ieri sera dal vicino comune montano di Gratteri e che si sono propagati per centinaia e centinaia di metri, arrivando sino al mare. È il secondo, devasta, incendio nell’arco di tre mesi. Una situazione inaudita. Facciamo nostra l’accorato appello del Vescovo di Cefalù, affinché le Istruzioni preposte, con in testa il Presidente della Regione, cambino passo e strategia. Chiedo, nell’immediato, alla Protezione Civile Regionale un ulteriore potenziamento dei soccorsi, per fronteggiare il fuoco nei fronti ancora attivi e pericolosi. Daniele Tumminello