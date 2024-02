Incendio in corso in contrada Sant’Elia

E’ divampato da poche ore un incendio in contrada Sant’Elia. Le prime fiamme sono spuntate all’imbrunire di oggi venerdì 23 febbraio e a causa del forte vento sono aumentate via via di intensità. Solo una quindicina di giorni fa un incendio aveva bruciato arbusti e sterpaglie sui monti sopra Isnello.

Non sappiamo quali siano le cause effettive, tuttavia la siccità record di questo periodo di certo non aiuta. Non resta che sperare che le piogge previste nei prossimi giorni possano ristabilire un po’ di normalità climatica.