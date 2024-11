Incontri con l’archeologia. Castelbuono e il suo territorio. Primo appuntamento sabato 23 novembre ore 17.00

Non si può prescindere dalla sua storia, e oggi gli studi storici non possono fare a meno dell’archeologia. Questa disciplina, focalizzata sull’analisi e la comprensione delle testimonianze materiali lasciate dall’uomo, spesso si confronta con semplici tracce nell’ambiente o con piccoli reperti apparentemente insignificanti. Solo un approccio archeologico scientifico può trasformare questi elementi in tasselli fondamentali per ricostruire lo sviluppo culturale umano in un territorio.

Il massiccio montuoso delle Madonie, con i territori dei paesi circostanti, rappresenta una nicchia paesaggistica unica al centro della costa nord della Sicilia. Risorse naturali abbondanti, acqua, vicinanza al mare, vie di comunicazione naturali e posizione dominante hanno garantito un continuo popolamento e sviluppo culturale dall’età preistorica fino ai giorni nostri.

Il ruolo del Museo Civico di Castelbuono

Grazie a una convenzione con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, il Museo Civico di Castelbuono svolge un ruolo cruciale nella conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico del Castello. Inoltre, è il centro di raccolta per tutto il materiale archeologico rinvenuto nel territorio. Partendo dalla collezione archeologica del Museo e dai reperti locali, si propone un percorso di conoscenza archeologica che, con il contributo di esperti e studiosi, estenda l’analisi oltre i confini comunali per abbracciare tutto il comprensorio madonita.

Incontri e conferenze

Attraverso una serie di incontri, il Museo Civico di Castelbuono intende promuovere la conoscenza della storia e dell’archeologia del territorio di Castelbuono e delle Madonie.