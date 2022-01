Incontro con Simona Vicari in vista della sua ricandidatura a sindaco di Cefalù

Ascolta l'articolo

Franco Cesare

(Riceviamo e pubblichiamo) – Una delegazione della sezione Domenico Portera del Partito Repubblicano Italiano di Cefalù, guidata dal segretario politico Franco Cesare, si è incontrata ieri con l’ex senatrice Simona Vicari, in vista delle prossime elezioni amministrative per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale della cittradina normanna.

L’ex sottosegretaria alle Infrastrutture, promotrice dell’incontro, ha voluto esporre al Pri locale la sua proposta politico-programmatica in vista della sua ricandidatura a sindaca di Cefalù. Si è avuto un ampio scambio di idee sulle tematiche e sull’ulteriore sviluppo economico-turistico della città e sul possibile sostegno del partito dell’edera alla sua rielezione al vertice dell’amministrazione cefaludese. Il segretario politico del Pri locale si è riservato di valutare, con il direttivo e con gli iscritti alla locale sezione, le proposte di Simona Vicari – già sindaca di Cefalù per due consiliature – per un sostegno alla sua possibile rielezione come prima cittadina.

Inoltre, Franco Cesare, a seguito della sua recente riconferma a segretario della locale sezione Domenico Portera, ha nominato alla vice segreteria: Maria Genduso, insegnante, Aldo Andaloro, pensionato, Carmelo Sgroi, perito industriale, Pasquale Tarsia, ex consigliere comunale e già assistente giudiziario al Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Inoltre, il pittore Salvatore Lombardo, è stato incaricato quale responsabile delle attività culturali della sezione. Il segretario della sezione del PRI di Cefalù Geom. Franco Cesare