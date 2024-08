Incontro-Dibattito a Gangi: Giovani Democratici delle Madonie Affrontano le Nuove Riforme della Destra e il loro Impatto sull’Ambiente e i Servizi

I Giovani Democratici delle Madonie intendono svolgere un ulteriore momento di confronto su uno dei principali temi che stanno attualmente occupando i dibattiti e l’intera scena pubblica.

Alla luce del contesto attuale, dunque, i GD Madonie organizzano il pubblico incontro-dibattito intitolato “Tra Ambiente e Servizi: Come le Nuove Riforme della Destra Impoveriscono le Madonie”, che si terrà il 9 agosto presso Palazzo Bongiorno, alle ore 17:30 a Gangi (PA).

A presiedere i lavori sarà il Dott. Ivan Salerno, in qualità di rappresentante dei GD Madonie.

Programma:

Saluti:

Giuseppe Ferrarello (Sindaco di Gangi)

Alberto Virga (Coordinatore Circolo PD Gangi)

Introduce:

Filippo Fiorentino (GD Madonie)

Interverranno:

Antonio Ferrante (Pres. Direzione Regionale PD Sicilia)

On. Fabio Venezia (Parlamentare ARS PD)

On. Mario Giambona (Parlamentare ARS PD)

On. Giuseppe Lupo (Europarlamentare ARS PD)

On. Antonio Nicita (Senatore PD)

Cleo Li Calzi (Responsabile PNRR e Politiche di Coesione, PD Sicilia)

Marco Greco (Consigliere Enna, PD)

Durante l’evento sarà possibile lasciare la propria firma contro l’autonomia differenziata.

L’incontro è ovviamente aperto al pubblico: appuntamento quindi a venerdì 9 agosto alle ore 17:30!