Incontro sul tema dell’affido familiare al Centro Sud

L’Associazione Padre Lorenzo Marzullo, in collaborazione con la soc.coop sociale Amanthea, il Comune di Castelbuono e il Centro Polis, organizza un importante incontro sul tema dell’affido familiare. L’evento si terrà sabato 10 giugno alle ore 17 presso il Centro Sud-Chiesa del Crocifisso a Castelbuono.

L’obiettivo di questo incontro è promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza dell’affido familiare come strumento di sostegno e protezione per i minori che si trovano in situazioni di vulnerabilità. L’affido familiare offre la possibilità di offrire un ambiente amorevole e stabile a bambini e ragazzi che non possono vivere con la propria famiglia di origine.

Durante l’incontro, verranno affrontati vari aspetti legati all’affido familiare, inclusi i diritti dei minori, le procedure per diventare famiglia affidataria, le responsabilità coinvolte e le esperienze di famiglie che hanno scelto di intraprendere questo percorso.