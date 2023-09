Inferno di fuoco tra Lascari e Ogliastrillo, chiusa l’autostrada sospesi i treni tra Cefalù e Campofelice di Roccella

Foto tratta da Facebook

AGGIORNAMENTO 21:44

Incendio Roccazzo, Mazzaforno e Salaverde spenti. Ci sono ancora tre fronti fuoco: uno molto vasto a Mollo, San Biagio e Presti, un secondo fronte in Via Mimose e zona Costa Verde e uno zona Padre Pio e Rapputi bassa.

AGGIORNAMENTO 20:56

Purtroppo la notizia della morte di una giovane è stata confermata dal sindaco di Cefalù Daniele Tumminello

AGGIORNAMENTO 20:36

A Cefalù una giovane ragazza avrebbe perso la vita tra le fiamme nell’intento di salvare i suoi cavalli. A dichiararlo su Facebook il dirigente generale della Protezione Civile siciliana Salvo Cocina.

AGGIORNAMENTO 18:49

Incendi attivi a Monte, Salaverde, Mazzaforno, Ogliastrillo e Roccazzo. Mezzi 11 moduli, due autobotti, Forestale, Vigili del Fuoco e un aereo. Diversi alberghi evacuati con tanti turisti in spiaggia. La Capitaneria con mezzi nautici sta facendo sfollare i turisti delle varie strutture.

(18:40) – L’incendio sviluppatosi questa notte a Gratteri, alimentato da venti forti e temperature elevate, si è diffuso rapidamente, raggiungendo i territori nei pressi della S.S.113 tra Lascari e Cefalù. Si hanno notizie piuttosto frammentarie, ma a quanto dichiarano alcuni commentatori sui social anche delle abitazioni sarebbero andate in fumo. Nella zona manca la corrente e i residenti non hanno la possibilità di usufruire di pompe e pozzi per spegnere le fiamme.

Nel frattempo, i Vigili del Fuoco, il personale antincendio, la Protezione Civile, il Corpo Forestale e tutte le forze dell’ordine, stanno lottando strenuamente per contenere le fiamme e prevenire ulteriori danni.

A causa dell’incendio in corso, è stata necessaria la chiusura dell’autostrada tra Buonfornello e lo svincolo Pollina Castelbuono in direzione Messina. Questa misura ha generato ritardi significativi e ingorghi stradali lungo la 113 nei pressi dello svincolo di Cefalù e Pollina Castelbuono, causando notevoli disagi per i pendolari e i viaggiatori in transito.

Inoltre, il servizio ferroviario nella zona è stato gravemente compromesso, con la sospensione dei treni tra le stazioni di Cefalù e Campofelice di Roccella. La situazione è in continua evoluzione, seguiranno aggiornamenti.