Ingenti danni in tutto il comprensorio madonita a causa dei venti gelidi di burrasca [FOTO]

[Dalla pagina FB dell‘associazione MeteoPalermo onlus] Ingenti danni in tutto il comprensorio madonita a causa dei venti gelidi di burrasca che si sono abbattuti dal pomeriggio di ieri, da Gangi alle Petralie, Castellana Sicula, Alia, ma in generale su tutto l’entroterra palermitano, con tetti scoperchiati, tantissimi alberi caduti e disagi.

Le temperature estremamente rigide, sottozero nei comuni più alti delle Madonie, hanno provocato anche il congelamento delle fontane e piccoli corsi d’acqua!

I venti erano attesi con tratti burrascosi sulle Madonie, tuttavia l’intensità ha superato in diversi casi anche le previsioni.

A Palermo il vento ha soffiato in modo intenso e con alcuni danni, ma comunque in maniera decisamente più attenuata rispetto alle zone interne.

(Foto L. Sabatino)