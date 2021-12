Iniziata la demolizione del corpo C della scuola a velocità della luce

Mai vista tanta velocità nei lavori pubblici in Sicilia si direbbe, e proprio quando non se ne sentiva necessità alcuna, verrebbe da aggiungere.

Stamane, le ruspe hanno iniziato ad abbattere il Corpo C della scuola media in barba a tutte le mozioni critiche che si erano sollevate in queste prime ore.

Il sindaco aveva gridato alla falsità poiché – secondo lui – non era vero che si stava abbattendo un edificio. Invece sta accadendo quello che puntualmente prevedeva il progetto voluto e approvato da questa amministrazione: abbattimento del corpo C prima e abbattimento dei corpi A e B subito dopo: il progetto è chiarissimo.

Sarebbe più coerente che assumesse le responsabilità delle proprie decisioni anziché gridare allo scandalo.

Non sono servite neanche le aperture del presidente del consiglio Piscitello dopo la seduta del comitato spontaneo riunitasi ieri presso l’aula consiliare.

Quando sarà, alle parti interessate insieme a tecnici non rimarrà che discutere delle foto della scuola di un tempo che fu.