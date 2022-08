Installate in piazza Parrocchia le rastrelliere per il parcheggio biciclette

Ascolta l'articolo

(Riceviamo e pubblichiamo) – Da qualche giorno abbiamo installato le rastrelliere e permettere a coloro che usano le biciclette di avere dei parcheggi dedicati.

Auspichiamo che l’attenzione che l’Amministrazione Comunale sta mettendo per garantire i parcheggi anche alle biciclette, possa essere colta positivamente dai cittadini e far si che sempre di più, questo mezzo di trasporto ecologico possa incentivare la mobilità sostenibile.

Le rastrelliere sono state posizionate in Piazza Parrocchia a pochi metri dall’isola pedonale per agevolare i cittadini, nelle prossime settimane ne verranno installate altre.

L’Amministrazione comunale