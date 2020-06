Installato un defibrillatore a Madonnuzza (Petralia Soprana)

Confartigianato Palermo ed Ente Parco delle Madonie insieme. Un defibrillatore a Petralia Soprana: una donazione per i cittadini madoniti

Installato in piazza Madonna delle Grazie. Tante le iniziative in calendario.

Un defibrillatore semiautomatico (Dae) in piazza Madonna delle Grazie a Petralia Soprana. È stato installato questa mattina, nel corso di una cerimonia ufficiale, grazie a una donazione di Confartigianato Imprese Palermo tramite l’Ancos, la propria associazione di promozione sociale, all’Ente Parco. La donazione suggella in qualche modo un protocollo di intesa che è stato siglato tra i due enti lo scorso febbraio. Un primo passo verso una serie di iniziative che saranno portate avanti durante l’anno, mirate al rilancio dei paesi montani, degli artigiani e delle micro e piccole imprese locali.

Alla cerimonia erano presenti il presidente di Confartigianato Palermo, Giuseppe Pezzati, il commissario straordinario del Parco delle Madonie, Salvatore Caltagirone, il sindaco di Petralia Soprana, Pietro Macaluso, il parroco di Petralia Soprana, don Calogero Falcone e il presidente del Paim (Pubblica assistenza Interland Madonita), Giacomino Tedesco.

È stato proprio l’Ente Parco ad individuare l’area dove installare il defibrillatore, scegliendo il comune di Petralia Soprana come luogo ideale, in una piazza strategica, una zona artigianale. “Questo primo passo – ha spiegato Giuseppe Pezzati, presidente Confartigianato Palermo – è la dimostrazione della nostra attenzione verso il mondo produttivo. L’introduzione del defibrillatore in un’area artigianale non è causale, ma rientra nella nostra filosofia di stare sempre al fianco dei nostri artigiani e delle loro famiglie”.