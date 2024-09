Interrogazione della Costituente sul servizio di accompagnamento assistito per attività commerciali, disabili, anziani e turisti a Castelbuono

Riceviamo e pubblichiamo di seguito l’interrogazione della Costituente in merito all’attivazione del servizio di accompagnamento assistito a Castelbuono, rivolto a commercianti, disabili, anziani e turisti, gestito dall’associazione culturale Glenn Gould con il supporto del Comune. Nonostante l’approvazione del servizio, i consiglieri del gruppo di minoranza “Costituente per la Castelbuono di domani” chiedono chiarimenti su vari aspetti amministrativi, come la gestione dei veicoli elettrici, la mancanza del front office previsto, la scelta del conducente e l’utilizzo dei fondi e contributi legati al progetto.

Interrogazione a risposta scritta su attivazione servizio di accompagnamento assistito, rivolto alle attività commerciali, ai disabili, agli anziani e ai turisti.

I sottoscritti Consiglieri comunali Aquilino Lorenzo, Cangelosi Annunziata, Ippolito Maria e Prisinzano Domenico del Gruppo di Minoranza “Costituente per la Castelbuono di domani”,

PREMESSO CHE:

si è avuto modo di constatare che durante l’estate è stato attivato un servizio di trasporto di persone con un mezzo elettrico munito di stemma del Comune;

che questa iniziativa trova l’approvazione di questo gruppo consiliare, per la evidente valenza ambientale e sociale e per i riflessi sulla mobilità, sui quali in questa sede non si ritiene di approfondire;

che tuttavia si ritiene opportuno richiedere alcune precisazioni sul piano procedurale per delle condotte amministrative che anche in questo caso non appaiono rispettare i requisiti della regolarità;

l’Associazione culturale GLENN GOULD risulta essere soggetto responsabile di un contributo erogato dalla Fondazione con il sud per il progetto TUTTI INCLUSI;

con tale progetto si prevede tra l’altro di promuovere la partecipazione inclusiva di persone con disabilità o che vivono condizioni di disagio sociale o emarginazione anche mediante interventi finalizzati all’accessibilità ai luoghi di interesse storico, artistico, religioso e sociale di Castelbuono;

a seguito di richiesta di attivazione dei servizi di assistenza e accessibilità progetto Tutti Incusi 2013-SVI-0008 presentata dall’Associazione culturale Glenn Gould in data 10/05/2024, prot. n. 0010314, la Giunta municipale, con delibera n.70 del 20/05/2024, ha approvato il protocollo di intesa per l’attivazione del servizio di accompagnamento assistito, rivolto alle attività commerciali, ai disabili, agli anziani e ai turisti ed ha concesso, in comodato d’uso, il veicolo elettrico Melex 463 H completo di copertura invernale ed omologato come quadriciclo L7E, al Centro commerciale naturale;

con delibera della Giunta municipale n. 72 del 29/05/2024 veniva concesso, in comodato d’uso, il veicolo elettrico Melex 463 H completo di copertura invernale ed omologato come quadriciclo L7E, all’Associazione culturale Glenn Gould;

il protocollo di intesa approvato con delibera n. 70 del 20/05/2024 prevede:

All’art. 3 – PRESTAZIONI:

L’Associazione s’impegna a fornire le seguenti prestazioni:

servizio di accompagnamento assistito, rivolto alle attività commerciali, ai disabili, agli anziani e ai turisti utilizzando due o più auto elettriche, una nella propria disponibilità e una o più nella disponibilità del Comune di Castelbuono.

Detto servizio sarà gestito dall’Associazione Glenn Gould, con la predisposizione da parte di essa del front office per il pubblico, sito web, assistenza clienti;

All’art. 4 – PERSONALE:

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, verranno scelti dei conducenti da entrambi le parti;

All’art. 5 – OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

Il Comune di Castelbuono si obbliga a:

• a munire l’Associazione Glenn Gould delle autorizzazioni necessarie per gestire il servizio di accompagnamento assistito;

• a provvedere alla manutenzione del veicolo e alle spese di manutenzione del proprio mezzo, nonché alla polizza assicurativa;

• a scegliere il conducente in accordo con l’altra parte;

All’art. 7 – CORRISPETTIVO:

In virtu’ della presente convenzione l’Associazione, si obbliga a praticare agli accompagnatori un corrispettivo la quale entità verrà concordata tra le parti. Detto corrispettivo servirà a coprire i costi del conducente del mezzo e le spese derivanti dalla gestione del servizio;

A seguito di mero errore nella deliberazione di cui sopra nella quale non veniva specificato che la sede del front office sarà in Piazza Castello, n. 7, e successivamente a lavori e collaudo consegnati, presso il Parco delle Rimembranze, così come viene specificato nella nota prot. n. 0010314 del 10/05/2024, trasmessa al protocollo generale di questo Ente, dall’Associazione culturale Glenn Gould, la Giunta municipale ha integrato con delibera n. 72 del 29/05/2024 la convenzione suddetta; in tale delibera si concede, altresì, in comodato d’uso il veicolo elettrico Melex 463 H completo di copertura invernale ed omologato come quadriciclo L7E, all’Associazione culturale Glenn Gould.

INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

ATTRAVERSO GLI ASSESSORI COMPETENTI

Come mai, per quello che è dato di vedere, attualmente circola solo un mezzo dei due citati in premessa, e in particolare pare che l’unico a circolare giornalmente sia quello del Comune. Come mai non c’è più traccia del front office al parco delle Rimembranze, parte integrante e importante del progetto, mentre al suo posto è stato aperto l’ennesimo bar? Di quanti veicoli elettrici Melex 463 H completo di copertura invernale ed omologato come quadriciclo L7E è proprietario questa Amministrazione comunale? Come mai, essendoci una delibera di integrazione e non di modifica, il mezzo viene concesso in comodato d’uso a due enti diversi: Centro commerciale naturale e associazione Glenn Gould. Con quale metodologia è stato individuato da parte dell’Amministrazione comunale il conducente del veicolo elettrico e quali requisiti sono stati richiesti? Secondo gli artt.114 -121 della Legge Regionale n. 86/2016 e successive modifiche e integrazioni l’accompagnatore turistico cura l’attuazione dei programmi di viaggio e assicura i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche. Il conducente del mezzo è un accompagnatore turistico? In caso contrario come mai si è ritenuto di non valorizzare e mettere da parte le professionalità presenti in paese, tra cui quelle afferenti alla Pro Loco, munite della qualifica per poter svolgere legalmente questa attività? L’assicurazione del mezzo copre i passeggeri trasportati? Il conducente svolge la sua attività di lavoro alle dipendenze di chi? Da chi e con quali atti amministrativi è stato determinato il corrispettivo previsto dall’art. 7 della convenzione? Esistono registri o altri documenti da cui risultino gli incassi del servizio?

I sottoscritti chiedono espressamente che la suddetta interrogazione sia inserita all’o.d.g. del prossimo Consiglio comunale utile.

Ringraziando si porgono distinti saluti.

Castelbuono, 26.09.2024

FIRMATO

Lorenzo Aquilino

Annunziata Cangelosi

Maria Ippolito Domenico Prisinzano