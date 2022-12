Sospetta caduta di eternit in piazza Castello per via del vento, intervengono i Vigili del Fuoco

Ascolta l'articolo

Il forte vento che dal pomeriggio insiste su Castelbuono ha provocato la caduta la calcinacci in piazza Castello che per tale ragione è stata transennata e inibita al traffico (sia il passaggio sia la sosta) così come si legge da una laconica nota dell’amministrazione pubblicata su Facebook.

La pericolosità della situazione ha richiesto anche l’intervento dei Vigili del Fuoco. Le foto che ritraggono i detriti lascerebbero pensare che si tratti di eternit proveniente dal tetto di un edificio insistente in piazza Castello, circostanza, se confermata, che richiederebbe quanto prima opportune informazioni dalle autorità competenti a garanzia della cittadinanza.

Articolo in aggiornamento.