Intesa politica tra Castelbuono in Comune, Svolta Popolare ed il Circolo cittadino di Fratelli d’Italia

Dopo alcuni incontri tra Castelbuono in Comune, Svolta Popolare ed il Circolo cittadino di Fratelli d’Italia, i tre Movimenti politici hanno manifestato la volontà di creare un soggetto e un programma in comune per il futuro governo del paese su cui costruire le basi per una coalizione trasversale e di ampio respiro.

Un progetto aperto a tutti coloro che vorranno condividere un modello diverso di vivere l’impegno politico e lungimirante di amministrare, certamente alternativo all’attuale maggioranza che sta “guidando” la nostra Castelbuono.

Attualmente i tre movimenti manterranno il loro simbolo, la loro identità ed autonomia politica, ma saranno impegnati nei prossimi mesi a costruire una “casa comune” capace di promuovere e avviare un percorso partecipato e aperto a tutti i partiti politici tradizionali, movimenti civici, associazioni, alle tante belle energie individuali, ovvero capace di coinvolgere ed entusiasmare l’intera comunità.

L’obiettivo principale è quello di creare, in occasione delle prossime elezioni comunali, un unico e forte movimento politico con una forte identità sociale, un unico progetto di sviluppo per la nostra comunità, un’unica lista, con un unico/a candidato sindaco. Pensiamo di avere una grande responsabilità verso la comunità e in particolare verso le generazioni.

Sono tanti i temi da affrontare: la salute, il lavoro, il contrasto alle disuguaglianze e alle fragilità sociali, l’emergenza idrica, la questione rifiuti, l’innovazione tecnologica, la transizione ecologica, la tutela e la valorizzazione del territorio, la mobilità sostenibile, il turismo, la digitalizzazione della P.A., i servizi ai cittadini, la fiscalità locale, soltanto per citarne alcuni.

Un’alleanza basata su un’idea di politica responsabile, chiara, altruistica e condivisa, capace di ascoltare e sostenere i cittadini portando al centro dell’azione amministrativa il “bene comune “e i valori della legalità, della giustizia, della solidarietà, della libertà.

Un cantiere aperto a tutti e capace di pensare per tutti…ovvero a tutta la comunità castelbuonese.

I Coordinamenti di “Castelbuono in Comune”, “Svolta Popolare, e “Fratelli d’Italia”