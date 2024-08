Ionee Waterhouse “Mirrors of Infinity”. Live Digital Performance in collaborazione con Ypsigrock Festival. A cura di Laura Barreca

LIVE DIGITAL PERFORMANCE – proiezioni sul Castello dei Ventimiglia

una collaborazione tra Museo Civico di Castelbuono e Ypsigrock Festival

a cura di Laura Barreca

8 — 11 agosto 2024

ogni sera dalle 21.00

Il Museo Civico di Castelbuono in collaborazione con Ypsigrock Festival presenta “Mirrors of Infinity”, una nuova produzione di Ionee Waterhouse, artista pioniera nel campo del videomapping, con un videocollage digitale di immagini generate con l’intelligenza artificiale e proiettate sulla facciata del Castello dei Ventimiglia durante la 27. Edizione del Festival. Un’opera site-specific creata con un originale approccio sperimentale che unisce arte e tecnologia.

Nelle quattro serate del Festival (https://www.ypsigrock.it/line-up/) l’artista sarà impegnata in una digital performance live proiettata sulla facciata del Castello: una combinazione di live painting, immagini collezionate attraverso lo studio del territorio, che reagiscono al suono, e videocollage generati con l’uso dell’intelligenza artificiale. “Mirrors of Infinity” nasce da un originale pratica artistica che ibrida arte digitale e spazi architettonici, animazione 3D, arte generativa e intelligenza artificiale per creare un’esperienza visiva in grado di offrire una speciale percezione dello spazio e del tempo. L’innovazione dell’opera di Ionee Waterhouse si basa sull’esecuzione live delle sue proiezioni: ogni serata del festival si trasforma in un atto creativo unico, con immagini che sono non solo proiettate, ma anche create e modulate in tempo reale. Questo processo dinamico permette all’artista di interagire con il pubblico in modo diretto e profondamente personale, attraverso l’intreccio di simbologie, forme e colori che si mescolano per riflettere non solo la storia del luogo, ma sollecitano le capacità immaginifiche e percettive del pubblico, tra musica, arte e tecnologia.

Durante il Festival Ypsigrock (dall’8 all’11 agosto) i possessori di abbonamenti e biglietti giornalieri potranno visitare le collezioni del Museo Civico e l’installazione “STRANIERI OVUNQUE / FOREIGNERS EVERYWHERE” del colletivo Claire Fontaine e l’installazione MAMMA PERDONAMI / MËMA MË FAL di Genny Petrotta, con un biglietto scontato di 2 euro.

BIOGRAFIA

Ionee Waterhouse (Los Angeles, 1985. Vive e lavora a Berlino), artista digitale dal talento multiforme, è riconosciuta per le sue innovazioni pionieristiche e audaci, che sfidano le convenzioni e espandono i confini dell’arte visiva. La passione di Ionee per l’arte video inizia dall’adolescenza, spingendola a intraprendere un percorso di studio in cinematografia presso la prestigiosa UCLA Film School di Los Angeles. Si afferma poi sulla scena artistica internazionale, collaborando con celebri artisti in diversi linguaggi artistici. Come Video Jockey (VJ), Ionee ha illuminato i palcoscenici più famosi del mondo a fianco di celebri musicisti. Il suo contributo al mondo dell’arte le ha fruttato il “Best VJ Award” al Union Rock Show del 2016. Parallelamente, le sue opere di videoarte sono state esposte in prestigiosi musei, gallerie e istituti di America Latina, Stati Uniti ed Europa. Ionee è un’educatrice appassionata e mentore di talenti emergenti. Ha collaborato con l’Universidad Metropolitana di Caracas, in Venezuela, introducendo un innovativo corso dedicato all’arte video, alle tecniche da VJ e alla psicologia del colore, il primo del suo genere in una università latinoamericana. Recentemente ha svolto il ruolo di Co-Direttrice alla SOU School of Architecture for Children, presso Farm Cultural Park, promuovendo creatività e innovazione. Durante la sua residenza artistica nel 2018 presso il rinomato Berklee College of Music di Boston, Ionee ha avuto l’opportunità di collaborare e trarre ispirazione da alcuni dei musicisti più importanti a livello mondiale, arricchendo la sua prospettiva artistica. Impegnata in diversi progetti culturali, Ionee nel 2022 ha ricoperto il ruolo di Artista in Residenza e Ambasciatrice per la Farm Cultural Park alla 25. edizione del Festival Ypsirock. Tra le sue iniziative più recenti spicca l’imponente video mapping del Teatro Dionysius, parte del Partenone di Atene, Grecia, presentato durante il concerto del 2022 “Desmond Child Rocks the Parthenon”. Per maggiori informazioni sull’artista: www.ionee.io