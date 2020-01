IOT e connessioni energetiche. Conferenza a cura di CastelbuonoScienza a Gangi

Per gentile richiesta del sindaco di Gangi, dott. Francesco Migliazzo, sabato 11 gennaio torneremo a parlare di Internet of Things.

L’Internet delle “cose” è una frontiera che nei nostri territori stenta a decollare mentre altrove è già una realtà con un impatto che supera ogni aspettativa. Pensare ad un mondo in cui i servizi possano essere gestiti attraverso un sistema integrato di connessioni, capace di rielaborare le informazioni per snellire processi, rendere più efficienti i servizi e avere addirittura un risultato in termini di sostenibilità ambientale è un modo nuovo di progettare il futuro.

In questo nuovo appuntamento ascolteremo le novità in campo con una conferenza dal titolo “IOT e connessioni energetiche: premesse reali che possono farci vivere meglio risparmiando risorse”.

L’evento avrà luogo a Gangi (PA) sabato 11 gennaio alle ore 17,00 presso Palazzo Bongiorno, Corso Umberto I. Le relazioni saranno curate dall’ing. Paolo Cicero, Innovation & Research presso ITALTEL che ci parlerà di “Internet of Things: la rivoluzione democratica delle cose di Internet” e dal prof. Marco Beccali, Professore ordinario di Fisica tecnica presso la Scuola Politecnica dell’Università degli studi di Palermo che presenterà “Connessioni energetiche del futuro prossimo: Power To X”.

Cordialmente

Anna Maria Cangelosi e Ivana Failla