Irccs Oasi di Troina, l’ex sindaco Antonio Tumminello nuovo Direttore amministrativo

[INSANITAS.IT] – L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Associazione Oasi Maria SS. ONLUS ha un nuovo Direttore Amministrativo. Il direttore generale avvocato Claudio Volante ha infatti assegnato al dott. Antonio Tumminello, l’incarico di Responsabile Amministrativo. Tumminello, 53 anni nato a Genk ( Belgio ), laurea in Economia e Commercio, Dottore Commercialista e Revisore Contabile dal 1995, negli anni ha ricoperto numerosi incarichi professionali in Enti pubblici e privati come Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria o Presidente del Collegio dei Revisori, nel 2012 è stato eletto Sindaco di Castelbuono.

La direzione Amministrativa è organizzata in una unica struttura ed è articolata nelle seguenti aree di attività/uffici: Ufficio Risorse economico-finanziarie e patrimoniali; Ufficio Facility management (Affari Generali); Ufficio Acquisizione e gestione beni e servizi; Ufficio Ricerca finanziamenti Comunitari; Ufficio Spedalità.