Iscrizioni aperte al Museo Civico: “L’altro Mondo – Looking up” opportunità di formazione per l’Arte nello spazio pubblico

workshop e residenza creativa



dal 19 settembre al 9 ottobre 2022, Castelbuonoa cura di FNAS – Federazione Nazionale delle Arti in Strada e Il Cinghiale e la Balena APS

con il supporto del Museo Civico di Castelbuono e Comune di Castelbuono Museo Civico Castelbuono

Piazza Castello, Castelbuono (PA)

Grazie alla collaborazione con l’APS Il Cinghiale e la Balena con il supporto del Museo Civico e del Comune di Castelbuono, FNAS LAB 2022 sbarca a Castelbuono con un progetto triennale che si sviluppa in tre contesti outdoor diversi e complementari: il borgo il primo anno, una strada in salita il secondo anno ed il bosco per il terzo anno.



FNAS LAB è un percorso di formazione e mentoring, giunto alla II Edizione, dedicato principalmente ad artisti multidisciplinari che operano nello spazio pubblico che intendono acquisire competenze specifiche per lo sviluppo di progetti creativi in cui l’azione culturale contribuisce a modificare e riqualificare lo spazio urbano in cui viene inserita.

Si propone, pertanto, un percorso di affiancamento e guida che conferisca ai partecipanti gli strumenti per la stesura di un progetto artistico che si innesti in un contesto urbano specifico.



Le arti performative nello spazio pubblico rappresentano oggi una possibile risposta alla necessità di ri-attivare meccanismi di scambio di comunità che agiscono nello spazio urbano grazie alla forza di intercettare ed interagire direttamente con il proprio pubblico. Ogni forma di arte o di intervento culturale localizzato in un luogo specifico genera una trasformazione fisica dello stesso, anche temporanea, contribuendo alla creazione di un impatto specifico sulla comunità presente.



Il progetto “L’altro Mondo – Looking-up” inserito nel percorso Fnas Lab risolve il nodo della decentralizzazione mirando ad indirizzare, realmente o metaforicamente, lo sguardo del pubblico verso l’alto per decentrare l’attenzione verso altri mondi.

L’obiettivo è portare l’indagine artistica dal centro della città di Castelbuono agli spazi extraurbani del Parco delle Madonie, in questo caso “l’alto”, la montagna, il bosco, per spostare “il centro dal centro.”



Il bando di partecipazione per il workshop e residenza creativa “L’altro Mondo – Looking-up” e il calendario sono consultabili su: https://www.fnas.it/p/140/formazione-fnas.html

Le candidature dovranno pervenire tramite la compilazione del form al seguente link: https://forms.gle/k9euK3un8kchzE1X8entro il 15 settembre 2022