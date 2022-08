Isnello. Cittadinanza onoraria a Luca Parmitano e Marcello Fulchignoni

Ascolta l'articolo

(Riceviamo e pubblichiamo) “Nella seduta del 10 agosto, il Consiglio Comunale di Isnello ha approvato il conferimento della cittadinanza onoraria di Isnello all’astronauta Luca Parmitano e al Professore emerito Marcello Fulchignoni, Premi GAL Hassin 2022.

Il conferimento di queste onoreficenze va a grandi personalità che, con i loro studi e la loro esperienza sul campo, danno lustro al panorama scientifico e culturale nazionale ed internazionale.

Certamente, rappresenta motivo di orgoglio per il Comune di Isnello potere annoverare tra i propri concittadini personalità così illustri.

Così come per ciascuno di noi deve essere motivo di orgoglio sapere di appartenere ad una istituzione civica che è socio promotore del GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche, una realtà scientifica seria che sta consolidando sempre di più a livello internazionale le proprie attività di divulgazione e di ricerca scientifica nel campo della astronomia.

Ad maiora.

Ci vediamo il 18 agosto, nel pomeriggio, al GAL Hassin per incontrare Luca Parmitano, che tanto tiene ad intrattenersi con gli isnellesi e i visitatori per condividere il lato umano e scientifico delle sue missioni nello spazio.”