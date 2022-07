Isnello. Dal 22 al 24 luglio II ed. MeT – Madonie & Turismo. Tre giorni di eventi e dibattiti sul turismo di qualità

Ascolta l'articolo

Dal 22 Luglio al 24 Luglio, ad Isnello, si terrà II ed. del MeT – Madonie & Turismo, l’evento sul turismo esperienziale nelle e per le Madonie.

Da un’idea del Team dell’Aps See Isnello, col patrocinio e la collaborazione del Comune di Isnello, dell’ Ente Parco delle Madonie, del GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche, della Pro Loco Isnello, del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano Delegazione Fai Palermo E Gruppo FAI Isnello, dell’Ass. Borghi dei Tesori – Le Vie dei Tesori, UET – Scuola Universitaria Europea per il Turismo, dell’ Accademia Gastronomia Armetta, di Comunità Slow Food – Botteghe di Quartiere di Interlude hotels & resorts e l’ Associazione Artigianando.

Tre giorni intensi, dedicati alle nuove prospettive del turismo per la valorizzazione del territorio madonita, per comprendere come mettere a sistema tutte le infrastrutture, gli attrattori e le energie produttive e umane presenti nelle comunità al fine di cogliere e sfruttare al meglio le opportunità legate alla ripresa economica e sociale nell’era post-Covid.

Confronti, dibattiti, approfondimenti, sessioni aperte ai cittadini, alle comunità e alle realtà associative e produttive madonite, agli addetti ai lavori o interessati del settore, con l’obiettivo di sondare le opportunità che il paesaggio delle Madonie, con i suoi borghi, le sue storie, la sua Natura, le sue esperienze e professionalità può offrire tutto l’anno, in ogni stagione.

Per sfruttare al meglio le opportunità e affrontare le sfide che l’immediato ci mette di fronte, è necessario affinare tutti quei saperi e ottimizzare le risorse umane e digitali per una narrazione dei luoghi che renda le comunità consapevoli della ricchezza che possono offrire al visitatore di passaggio ma anche, in un’ottica di progresso e crescita, per il ripopolamento delle aree interne che, più di ogni altre, necessitano di investimenti in termini di capitale economico e umano.

L’evento si svolgerà presso l’Aula del Centro Sociale di Isnello (Viale Impellitteri), da VENERDI’ 22 A DOMENICA 24 LUGLIO, dalle h.16.30.

Ecco il programma completo dell’iniziativa:

MeT – Madonie & Turismo – II EDIZIONE

“Esperienze, Accoglienza e Turismo per le Madonie”

22 – 24 Luglio

Venerdì 22 Luglio

Destinazione Madonie

Le Madonie, futuro e prospettive di una destinazione turistica d’eccellenza

Sabato 23 Luglio

Il Gusto delle Madonie

L’importanza della Food Experience per uno sviluppo turistico del territorio

Domenica 24 Luglio

L’Accoglienza delle Madonie

Strategie per l’Hotellerie e opportunità di sviluppo

La prima giornata del MeT, VENERDÌ 22 LUGLIO, riguarderà lo sviluppo della nuova destinazione turistica “Madonie”, un’idea da concretizzare in realtà per lo sviluppo non solo turistico, ma anche e soprattutto culturale e umano dei nostri luoghi.

Interverranno: Giuseppe Mogavero e Sabrina Masiero, rispettivamente Presidente e Responsabile Scientifico del GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche, Giovanni Battista Meli Sindaco di Comune di Collesano e Presidente del Consorzio Targa Florio, Mario Fiorino Presidente Pro Loco Isnello, Marina Ambrosecchio Presidente UET – Scuola Universitaria Europea per il Turismo, Sabrina Milone Delegazione Fai Palermo, Marco Coicco di Borghi dei Tesori Le Vie dei Tesori , Sofia Cimino di Visit Gratteri Giovanna Gebbia Pm Turismo Cas’Antica Soprana, Francesco Ippolito di Madonie Travel Service. Modera l’incontro Luciana Cusimano Assessore ai Servizi Turistici del Comune di Isnello.

La seconda giornata del MeT, SABATO 23 LUGLIO, prevede due importanti sessioni di approfondimento.

Argomento portante il Gusto per la valorizzazione del territorio madonita.

A moderare le due sessioni saranno Teresa Armetta di Comunità Slow Food-Botteghe di Quartiere e Giovanni Messina di Caseificio Bompietro .

Interverranno: Piero Sardo e Francesco Sottile di Slow Food Italia , Giuseppe Giaimo di Agricola Giaimo – Condotta Slow Food Alte Madonie, Giovanni Tumminello di Biscotti Tumminello, Angelo Armetta di Gastronomia Armetta – dal 1926, Santina Grisanti di Sapori Siculi – Apicultura e Miele, Carlo Gugliuzza di Società agricola Sorelle Lo Re s.s.

La terza giornata del MeT, DOMENICA 24 LUGLIO, avrà come tema l’importanza dell’ospitalità.

Sviluppare delle competenze e delle strategie mirate nel settore dell’accoglienza può rappresentare una opportunità di sviluppo personale e per il territorio.

L’ospitalità diffusa, l’accoglienza extra-alberghiera e la promozione delle strutture ricettive anche online sono le nuove frontiere per un turismo sostenibile di qualità. Così come importanti sono le strutture pubbliche in grado di offrire servizi turistici per le esperienze che è possibile sperimentare sul territorio.

Interverranno: Angelo Merlino presidente di Ente Parco delle Madonie, Laura Lo Mascolo e Maica Di Giovanni, rispettivamente CEO e Senior Manager di Interlude hotels & resorts, Antonella Italia Presidente di Itimed – Itinerari del Mediterraneo, Nino Crapa di A.C. Social Life, Alessandro D’Alessandro di Planetario Star Freedom, Rosario Genchi Progettista di Studio Dott. Rosario Genchi , Renato Autore Presidente dell’Aps See Isnello. Modera l’incontro Luciana Cusimano, Assessore ai Servizi Turistici del Comune di Isnello.

Alle ore 19.30, inoltre, una suggestiva passeggiata al tramonto fino al sagrato della Chiesa di Santa Maria Maggiore e una visita speciale alla Chiesa di San Michele Arcangelo candidata Luogo del Cuore FAI 2022.

Per partecipare all’evento, richiedere info e prenotazioni, contattare info@seeisnello.it, Messenger See Isnello e tramite WhatsApp +39 375 589 8212.

La diretta degli incontri sarà trasmessa sulla pagina Facebook di See Isnello e sul canale Youtube Seeisnello Siisnello.