Isnello, dal 5 all’11 aprile “XIV sagra delle verdure social edition”

L’impiego nella cucina tradizionale di Isnello delle verdure selvatiche e delle erbe spontanee rappresenta un unicum in tutto il territorio madonita.

Le piante alimurgiche, di cui le campagne isnellesi sono ricche, fino ad un passato non troppo lontano, rappresentavano una fondamentale risorsa alimentare. Per conservarne e tramandarne la memoria, le tradizioni e le conoscenze relative, la ProLoco di Isnello sostenuta efficacemente dal Comune di Isnello, negli ultimi quattordici anni, ha intrapreso un importante percorso etno-botanico e gastronomico di valorizzazione delle verdure tradizionali del territorio. Le modalità di raccolta, le proprietà organolettiche e le ricette tradizionali sono state oggetto di studi e di approfondimento in pubblicazioni scientifiche.

Le erbe selvatiche commestibili sono un vero concentrato di vitamine e di minerali dalle proprietà benefiche e antiossidanti, indispensabili per un’alimentazione sana. Occorre ritornare il più possibile alla natura per garantirsi benessere e salute.

Per questo, ogni anno, in primavera, ad Isnello viene organizzata la “Sagra delle verdure tradizionali ed antiche delle Madonie”. Giunta alla 14esima edizione, dopo lo stop forzato dovuto al rigido lockdown del 2020, quest’anno la manifestazione organizzata dalla ProLoco, col patrocinio del Comune di Isnello, con la collaborazione del Team dell’ Associazione di Promozione Turistica, Culturale e Sociale “See Isnello” viene riproposta al grande pubblico in una veste innovativa.

Dal 5 all’11 aprile, sui canali social di See Isnello, si svolgerà la “XIV Sagra delle Verdure di Isnello Social Edition”. Una carrellata, lunga una settimana intera, dei momenti salienti delle precedenti edizioni con nuovi contenuti video esclusivi e tante sorprese alla scoperta delle verdure.

Dalla raccolta sul campo alla pulitura, dalla preparazione di piatti prelibati e saporiti alle ricette della tradizione isnellese con interessanti rivisitazioni e nuove proposte, dall’approfondimento di tematiche botaniche, scientifiche e nutrizionali con interviste ad esperti del settore al coinvolgimento delle nuove generazioni grazie ai lavoretti realizzati dagli alunni delle scuole di Isnello.

“Il riconoscimento delle verdure sul campo, la scoperta dei metodi di cottura tradizionali ma anche le rivisitazioni e le presentazioni più innovative rappresentano un’occasione educativa per i più giovani sia per invogliarli al consumo che per investire sul loro uso.” – dichiara Mario Fiorino, Presidente della ProLoco di Isnello – “La Proloco di Isnello vi dà appuntamento sulla pagina Facebook di See isnello dal 5 all’11 aprile per vivere le emozioni della XIV Sagra delle Verdure selvatiche e tradizionali”.

“Il perdurare della condizione pandemica non ci ha consentito di organizzare in presenza la tradizionale Sagra delle Verdure, vero un fiore all’occhiello della nostra cultura.” – afferma il Sindaco Marcello Catanzaro – “Non volevamo disperdere l’entusiasmo che da sempre accompagna questo importante momento aggregativo per tutta la comunità isnellese e che negli anni ha saputo coinvolgere il comprensorio madonita. Grazie alle energie della ProLoco, che da sempre si impegna nella valorizzazione delle peculiarità del nostro territorio, in tandem con la propositività del Team di See Isnello, che in questo anno particolare si è prodigata per portare avanti tutte le manifestazioni culturali a cui siamo legati attraverso il consolidato format delle “Social Edition”, faremo conoscere al vasto pubblico le potenzialità di un evento che sa valorizzare natura, gusto e salute. Nella speranza di poterci ritrovare tutti insieme ad Isnello l’anno prossimo.”

PROGRAMMA

5 aprile:

– Presentazione “XIV Sagra delle Verdure di Isnello Social Edition”

– Video-saluto del Sindaco di Isnello, Marcello Catanzaro

– Ricordando le precedenti edizioni: “La Raccolta”

6 aprile:

– Video-Raccolta delle Verdure 2021

– Video-ricetta: Fave “pizzicate” ,”casesi” e aperitivo “green”

– Ricordando le precedenti edizioni: “La Pulitura”

7 aprile:

– Ricordando le precedenti edizioni: “La Preparazione”

– Video-ricetta: Fritto misto “green”: borragine, cardi e onopordi pastellati

– Video-conferenza del Prof. Rosario Schicchi, ordinario di Botanica sistematica e Direttore dell’Orto botanico dell’Università degli Studi di Palermo: “L’importanza delle verdure spontanee per l’alimentazione e la salute”

8 aprile:

– Ricordando le precedenti edizioni: “I Piatti”

– Video-ricetta: Minestra “ripassata”, minestra “maritata”, insalata di arance e “crisciuni”

– Video-conferenza del Dott. Massimiliano Cerra, Biologo Nutrizionista esperto in nutrizione clinica: “L’utilizzo delle verdure come nutrimento per il nostro microbiota”

9 aprile:

– Ricordando le precedenti edizioni: “La Mostra”

– Video-ricetta: Caponata di cardi e frittate di verdure

– Video-conferenza della Dott.ssa Francesca Cerami, Direttore tecnico dell’IDIMED: “L’importanza dell’educazione alimentare per i giovani”

10 aprile:

– Ricordando le precedenti edizioni: “Il convegno dei bambini”

– Video-ricetta: Pasta “chi finocchi”

– Video-lavoretti alunni dell’I.C “Francesco Minà Palumbo” di Isnello

11 aprile:

– Ricordando le precedenti edizioni: “La conferenza”

– Video-ricetta: Pasta “ricotta e arrazzi”

– Video-Saluto: Arrivederci alla prossima Sagra delle Verdure “in presenza”!

Appuntamento, dunque, su i seguenti canali social da lunedì 5 aprile a domenica 11 aprile.

https://www.instagram.com/seeisnello/