Isnello d’estate. Sotto un cielo di stelle 2021. Rassegna delle manifestazioni culturali

Da mercoledì 28 luglio, entra nel vivo la rassegna delle manifestazioni culturali che contrassegneranno Isnello d’estate “Sotto un cielo di stelle 2021”.

Un ricco palinsesto che spazia dalla musica classica interpretata da giovani talenti emergenti nell’ambito della rassegna Future Artists grazie alla consolidata sinergia con il Maestro A.Sottile e il Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo; in esclusiva il grande jazz con un artista del calibro di Alessandro Presti e l’omaggio del suo Quintet al genio di Miles Davis nel trentennale dalla morte; una serata dedicata ad Astor Piazzolla nel centenario dalla nascita grazie alla professionalità del Maestro N.Mogavero di Moger Arte e Cultura; il rock della band internazionale dei Fratelli Cirrone e l’omaggio al grande Franco Battiato con Fisiognomica La Band capitanata da Cocò Gulotta.

L’immancabile rassegna di Cinema sotto le stelle, in Piazza Mazzini, con grandi titoli esclusivi dalle grandi colonne sonore come Ascensore per il patibolo di Louis Malle, Il giorno della civetta per ricordare i cento anni di Leonardo Sciascia e altri classici d’autore che esaltano le scienze, i buoni sentimenti, l’umanità e l’inclusione, il tutto reso possibile col supporto delle pellicole in alta risoluzione donate al Comune di Isnello da ASCinema- Archivio Siciliano del Cinema.

Spazio anche al Teatro con una grande produzione esclusiva per la regia di Ugo Bentivegna:“Refugees… Il respiro dei migranti” che sarà non solo uno spettacolo che animerà il “Porto” di Isnello ma anche l’esito di un laboratorio teatrale con la comunità e l’inizio di un percorso di riflessione condivisa sul Mediterraneo, un Mare di Culture.

Inoltre, diverse serate dedicate all’intrattenimento musicale con la storica Banda “Francesco Bajardi” e le commedie dialettali brillanti interpretate da compagnie amatoriali locali e, infine, a coronamento delle esperienze e delle visite guidate che caratterizzeranno il Borghi dei Tesori Fest, una festa di fine estate con i suoni i canti tradizionali del gruppo folk Lorimest per inaugurare i festeggiamenti in onore del Patrono San Nicola.

Non mancheranno le escursioni e le degustazioni a cura della Proloco di Isnello, le attività sportive e musicali del centro estivo e le letture per i più piccoli e le famiglia.

Eventi di pregio indiscusso, inoltre, la Giornata di Studi in memoria del Prof. Totuccio Grisanti, il Premio GAL Hassin 2021 e l’inaugurazione del seicentesco organo della Chiesa Madre restaurato con un concerto per organo e violino dei Maestri Visconti e La Bruna.

Si dichiara molto soddisfatto il Sindaco di Isnello, Marcello Catanzaro: “Una rassegna estiva ricca di eventi di qualità, che valorizza anche importanti tematiche di stringente attualità e che vuole coinvolgere tutte le generazioni e consentire di apprezzare l’offerta del nostro territorio. Un lavoro di squadra che ha visto impegnati la Giunta, gli uffici comunali, le Associazioni coinvolte e con l’importante collaborazione di Luciana Cusimano che ringrazio.”

Una grande estate vi aspetta al fresco di Isnello!

Tutte le manifestazioni, a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, si svolgeranno nel rigoroso rispetto delle vigenti normative anti-covid19, con la collaborazione del locale gruppo di Volontari della Protezione Civile.

PROGRAMMA COMPLETO

ISNELLO D’ESTATE 2021. “SOTTO UN CIELO DI STELLE”.

LUGLIO

Sab 10 – Dom 11 – Sab 17 MET – MADONIE & TURISMO. Aps See Isnello. Centro Sociale, h.17.00.

Sab 24 ESCURSIONE con pernottamento in tenda a Valle della Giumenta. Pro Loco Isnello.

Merc 28 FUTURE ARTISTS. J.Brignone, violino; C.Barraco, violoncello; L.Franco, pianoforte. Chiesa della SS.Annunziata, h.21.30.

Giov 29 PELLEGRINAGGIO al Santuario di Gibilmanna. Pro Loco Isnello.

Ven 30 CINEMA. Il giorno della civetta. Piazza Mazzini, h.21.30.

Sab 31 FUTURE ARTISTS. N.Genualdi e B.Genualdi, trombe; R.Alisena, pianoforte. Chiesa della SS.Annunziata, h.21.30.

AGOSTO

Dom 1 MUSICA. FISIOGNOMICA la Band – Omaggio a Franco Battiato con C. Gulotta, A. Di Rosa. Piazza P. Impastato, h.21.30.

Mart 3 Canto per Parlà. Conversando su “La libertà al tempo del Covid” con L. Palumbo e L. Cusimano. Piazza Impastato, h. 18.00.

Merc 4 FUTURE ARTISTS. F. Di Noto, pianoforte. Chiesa della SS.Annunziata, h. 21.30.

Giov 5 CINEMA. Ascensore per il patibolo. Piazza Mazzini, h.21.30.

Ven 6 DEGUSTAZIONE del tipico “macco” di fave. Pro Loco Isnello. V.le Impellitteri.

Sab 7 MUSICA. Concerto della Banda Musicale “F.Bajardi”. Piazza dei Caduti, h.21.30.

Dom 8 MUSICA. “Tributo a Miles Davis”. Alessandro Presti Quintet. Piazza P. Impastato, h.21.30.

Mart 10 MUSICA: “Rock & The Beatles”. Cirrone Band in concerto. Piazza P.Impastato, h.21.30.

Merc 11 CINEMA. The Martian. Piazza Mazzini, h.21.30.

Giov 12 CINEMA. La teoria del Tutto. Piazza Mazzini, h.21.30.

Sab 14 TEATRO. “Mprestimi a to mugghieri”. Commedia brillante di N.Mignemi. Compagnia Teatrale Isnellese “I Miscuglio”. Piazza dei Caduti, h. 21.30.

Lun 16 CINEMA. Inside Out. Piazza Mazzini, h.21.30.

Merc 18 Presentazione del Progetto locale Nati per Leggere. Piazza P. Impastato, h.18.00.

FUTURE ARTISTS. D.Greco, viola; D.Pellerito, pianoforte. Chiesa della SS.Annunziata, h.21.30.

Giov 19 MEDITERRANEO UN MARE DI CULTURE. LABORATORIO DI COMUNITA’ E TEATRO. “REFUGEES…Il respiro dei migranti” di U.Bentivegna. Produzione FATTORE K. Piazza P.Impastato, h.21.30.

Ven 20 CINEMA. The greatest showman. Piazza Mazzini, h.21.30.

Sab 21 MUSICA. Triskeles Saxophone Quartet. Moger Arte e Cultura (N.Mogavero; M.Notaro; M.Gerardi; M. Ficarra). Piazza P. Impastato, h. 21.30.

Dom 22 MUSICA. “Nuevo Piazzolla Project”. Ubi Ensemble. Piazza P.Impastato, h.21.30.

Lun 23 TEATRO. “Cu nasci tunnu un po’ moriri quadratu”. Commedia dialettale. Teatro Armonia. Piazza P.Impastato, h.21.30.

Mart 24 CINEMA. The Danish Girl. Piazza Mazzini, h.21.30.

Giov 26 MUSICA. “Standard Jazz Quintet”. Ass. Dream Catch. Piazza Mazzini, h.21.30.

Sab 28 GIORNATA DI STUDI IN MEMORIA DI TOTUCCIO GRISANTI

BORGHI DEI TESORI FEST. Visite guidate ed esperienze. Ass. Borghi dei Tesori.

Dom 29 PREMIO GAL HASSIN 2021. Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche GAL Hassin.

BORGHI DEI TESORI FEST. Visite guidate ed esperienze. Ass. Borghi dei Tesori.

SETTEMBRE

Ven 3 Concerto d’organo (del 1620) con M.Visconti, organo; F.La Bruna, violino. Chiesa Madre, h.18.00.

Sab 4 BORGHI DEI TESORI FEST. Visite guidate ed esperienze. Ass. Borghi dei Tesori.

Dom 5 BORGHI DEI TESORI FEST. Visite guidate ed esperienze. Ass. Borghi dei Tesori.

MUSICA TRADIZIONALE. LORIMEST IN CONCERTO. Festa di fine estate. Ass. LORIMEST. Proloco Isnello. Piazza P. Impastato, h.21.30.

Festeggiamenti in onore del Patrono SAN NICOLO’ DI BARI

Lun 6 Festeggiamenti in onore del Patrono SAN NICOLO’ DI BARI

Mart 7 Festeggiamenti in onore del Patrono SAN NICOLO’ DI BARI

Sab 11, Gemellaggio culturale con il Comune di Salussola. Presentazione libro sul partigiano G.Ortoleva. GAL Hassin, h.18.00.

Sab 18 FUTURE ARTISTS. F. La Rosa, flauto; C.Sottile, pianoforte. Chiesa della SS.Annunziata, h.21.30.

Dom 19 AU DéBUT: GALA’ MUSICALE DI GIOVANISSIMI TALENTI EMERGENTI. A cura del M. A. Sottile. Chiesa della SS.Annunziata, h 21.30.

*ATTIVITA’ CULTURALI COLLATERALI

Dal 2 agosto:

Centro Estivo Comunale. II ed. Estate Ragazzi 2021.

Attività sportive, A.S.D. Body Center Club e U.S. Isnello.

Campus di propedeutica, Ass. Cult. Mus. “Francesco Bajardi”.

2, 3, 4 agosto:

Laboratorio teatrale sulle migrazioni a cura del regista U. Bentivegna. Salone delle Suore Collegine, h.18.00-20.00.

19, 20, 23, 26 agosto:

Una montagna… di libri. Nati per Leggere a Isnello: letture per bambini 0-6 anni e i loro genitori. Casetta rossa di viale Impellitteri, h. 18.00.