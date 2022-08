Isnello. Domani, 1 settembre, presentazione del libro “Manuzzelle” di e con Gaia Bermani Amaral

Ascolta l'articolo

Domani pomeriggio, 1 settembre, ad Isnello, presso la Casetta Rossa di Viale Impellitteri alle ore 18.00, si svolgerà la presentazione del libro di Gaia Bermani Amaral “Manuzzelle”, edito da Solferino.

La nota attrice e conduttrice, con questo thriller storico, giocato sul filo di una tensione magistrale, firma un romanzo d’esordio di grande potenza, intriso di mistero e disegnato sullo sfondo di una Sicilia interna vera e carnale. Il tema che viene sondato e che regge la narrazione è l’amicizia femminile al tempo della Seconda Guerra Mondiale.

Oltre all’autrice interverrà l’attore e regista Rocco Ricciardulli che interpreterà alcuni passi del testo.

L’Amministrazione Comunale ringrazia l’Ass. Euro-Mediterranea “I Branciforti” di Leonforte, rappresentata da Ferdinando De Francesco, per aver scelto Isnello come tappa per la presentazione di questo romanzo ambientato sulle Madonie.