ISNELLO. Estate col grande Cinema “Sotto un cielo di Stelle”

Questa estate ad Isnello torna il grande Cinema “Sotto un cielo di Stelle”!

Otto grandi titoli per otto grandi serate per vivere insieme tutta l’emozione che il Cinema in piazza sa regalare.

Le pellicole selezionate celebreranno grandi personaggi e valorizzeranno regie e interpretazioni da Oscar che hanno contrassegnato la storia del Cinema internazionale.

Un omaggio a Leonardo Sciascia e al suo più grande capolavoro in occasione del centenario della sua nascita.

In esclusiva, il noir d’esordio di Louis Malle che inaugura la Nouvelle Vague con la strepitosa colonna sonora di Miles Davis, il più grande e innovativo trombettista jazz di tutti i tempi.

E poi, spazio alle storie di grandi uomini che hanno lasciato la loro impronta nel campo delle Arti e delle Scienze ma anche ai sentimenti e ai temi legati al rispetto e all’inclusione.

Tutto questo e molto altro vi aspetta prossimamente ad Isnello.

Piacevoli serate, cultura e spettacolo, al fresco delle Madonie.

Il Sindaco

Avv. Marcello Catanzaro