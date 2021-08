Isnello. Gran finale rassegna Cinema “sotto un cielo di stelle” 2021. Proiezione film “la teoria del tutto”

Stasera, 24 agosto, in Piazza Mazzini ad Isnello, alle h.21.30, verrà proiettato “La teoria del tutto – The Theory of Everything”, un film del 2014 diretto da James Marsh.

L’edizione 2021 della rassegna cinematografica “Sotto un cielo di Stelle” organizzata del Comune di Isnello si conclude in Bellezza, con una pellicola biografica unica e mai prodotta prima su Stephen Hawking, celebre fisico, astrofisico e cosmologo.

Un omaggio a un grande Uomo ma anche alla Cultura e alle Scienze.

La pellicola è l’adattamento cinematografico della biografia “Verso l’infinito” (Travelling to Infinity: My Life With Stephen), scritta da Jane Wilde Hawking, ex-moglie del fisico, pubblicata in Italia da Edizioni Piemme. Il noto cosmologo, fisico, matematico, astrofisico, accademico e divulgatore scientifico britannico, morto a Cambridge il 14 marzo 2018, fra i più autorevoli e conosciuti fisici teorici al mondo, noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri, sulla cosmologia quantistica e sull’origine dell’universo.

Tra i suoi contributi più rilevanti figurano la radiazione di Hawking, la teoria cosmologica sull’inizio senza confini dell’universo (denominata stato di Hartle-Hawking) e la termodinamica dei buchi neri; la fruttuosa collaborazione con altri scienziati ha contribuito all’elaborazione di numerose teorie fisiche e astronomiche: il multiverso, la formazione ed evoluzione galattica e l’inflazione cosmica; sempre spiegate con chiarezza e semplicità, hanno raggiunto il grande pubblico attraverso numerosi testi di divulgazione scientifica.

Vincolato all’immobilità dagli anni ‘80 a causa di una malattia del motoneurone e dalla SLA, diagnosticatagli già nel 1963, Hawking era limitato a comunicare con un sintetizzatore vocale. Nonostante tutto, la sua immagine pubblica, mediata da numerose apparizioni in documentari e trasmissioni televisive, è divenuta una delle icone popolari della scienza moderna. Titolare della cattedra lucasiana di matematica all’Università di Cambridge, è stato fino alla morte direttore del Dipartimento di Matematica Applicata e Fisica Teorica di Cambridge. Membro della Royal Society of Arts e della Pontificia Accademia delle Scienze, nel 2009 ha ricevuto dal presidente statunitense Barack Obama la Medaglia Presidenziale della Libertà, la più alta onorificenza degli Stati Uniti d’America. Il quoziente d’intelligenza di Stephen Hawking, secondo i test standard, era 160, lo stesso che molti biografi attribuiscono ad Albert Einstein e a Isaac Newton.

Per la sua interpretazione in questo film Eddie Redmayne si è aggiudicato il Premio Oscar come miglior attore.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti a sedere disponili.

Nel rispetto delle vigenti misure anti-covid19, munirsi di GREEN PASS e DPI.