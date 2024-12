Isnello. Grande musica con Moger arte e cultura e Palermo spiritual ensemble, chiesa Ss. Annunziata

Un fine settimana di grande musica e talenti a Isnello, nella splendida cornice della Chiesa della SS. Annunziata.

Stasera, sabato 21 dicembre, alle ore 21.30, una imperdibile Conferenza-Concerto a cura di Moger Arte e Cultura dal titolo “Elise Hall, the Saxophone Lady” con i MM. Nicola Mogavero e Anna Maria Calì.

Un viaggio musicale che racconta una storia di forza ed emancipazione femminile in ambito musicale, sociopolitico e culturale. A 100 anni dalla morte, verrà celebrata la figura di Elizabeth Boyer Hall, saxofonista e mecenate franco-americana che tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 commissionò ed eseguì numerose opere per saxofono ampliando il repertorio con capolavori, tra i quali spicca la Rhapsodie moresque di Claude Debussy.

Domani, domenica 22 dicembre, sempre alle ore 21.00, una esclusiva serata dedicata alla musica Gospel, come ormai da tradizione, con la celebre formazione Palermo Spiritual Ensemble.

Voci, artisti e interpretazioni di grandissimo prestigio e altissimo livello, eccellenze uniche nel panorama jazz siciliano, che sapranno emozionare e regalare emozioni straordinarie al pubblico.

La Cultura, l’Arte e la sensibilità verso la Bellezza sono i più grandi doni che si possano fare e ricevere in questo tempo e l’Amministrazione Comunale di Isnello è orgogliosa di potere contribuire in tal senso per la cittadinanza e il territorio, augurando il meglio a ciascuno per queste Festività.

Il Sindaco

Marcello Catanzaro

L’Assessora alla Cultura

Luciana Cusimano