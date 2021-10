Isnello: inaugurata una voliera per reintrodurre il Grifone nelle Madonie

Questa mattina, in contrada Terra dei Poveri, a Isnello (Pa), è stata

inaugurata la voliera, di fronte alle pareti rocciose di Aquileia e

Balzo Trigna, facenti parte del Geosito di Vallone Chiuso, per

riportare il grifone nel Parco delle Madonie.

“L’inaugurazione di oggi – afferma il presidente Angelo Merlino –

segna una tappa importante sotto più punti di vista. Prima di tutto

una consolidata attività di collaborazione tra istituzioni pubbliche e

private. Dopodiché si consente il ritorno nei luoghi di indigenato del

grifone, specie importante per la catena trofica animale, presente

fino agli anni 60 e che diversi motivi era scomparsa. L’obbiettivo

comune è quello di mutuare la vincente gestione del Parco dei Nebrodi

con una valorizzazione, anche turistica, a partire dalle scuole, del

sito”.

Il Grifone (Gyps Fulvus) era molto presente nel territorio madonita

fino gli anni ’50. L’uso indiscriminato di bocconi avvelenati e la

caccia di frodo (erano considerati nocivi per gli allevatori) ne

avevano decretato l’estinzione. Il primo progetto di reintroduzione

dell’avvoltoio nel territorio siciliano, in particolare nel parco

regionale dei Nebrodi, è iniziato nel 1999 ad opera dell’Ente parco,

dove nel 2020 sono state registrate 40 nidificazione accertate, di cui

31 si sono concluse con l’involo e una colonia stimata di circa 250

individui.

L’esperienza maturata negli anni ha gettato le basi per il piano di

reinserimento del grifone anche nel territorio del Parco delle Madonie

al fine di garantire un maggiore scambio tra le colonie e favorire la

biodiversità della specie. L’Izs Sicilia, guidato dal commissario

straordinario Salvatore Seminara, garantirà le competenze tecnico

scientifiche, il supporto sanitario e l’approvvigionamento alimentare.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’Assessorato

Regionale del Territorio e dell’Ambiente, guidato da Toto Cordaro, che

ha presieduto la cerimonia del taglio del nastro, con il presidente

dell’Ente Parco delle Madonie, Angelo Merlino, il presidente dell’Ente

parco dei Nebrodi, Domenico Barbuzza, il sindaco di Isnello Marcello

Catanzaro, Alfio Di Costa, past Governator del Rotary Club –

DIstetto 2110 Sicilia – Malta che ha finanziato con fondi distrettuali

e quelli di due Club Service (RC Parco delle Madonie e Palermo

Libertà) la costruzione della voliera.