ISNELLO. MeT – Madonie & Turismo. Prima edizione 10-11 luglio e 17-18 luglio 2021.

Il 10 e 11 luglio e il 17 e 18 luglio prossimi, ad Isnello, si svolgerà MeT – Madonie & Turismo, l’evento dedicato alle nuove prospettive ed opportunità offerte dal mercato turistico al vasto e vario territorio madonita.

Una prima edizione tutta da vivere!

Un ritorno alla voglia di normalità per iniziare a scrivere un futuro migliore e più sostenibile.

Isnello, incastonata nel cuore del Parco delle Madonie, perfettamente equidistante dal blu del Tirreno e dal nitido cielo stellato in quota, si presta come cornice perfetta per una manifestazione culturale unica nel suo genere.

Una vera e propria fiera del turismo sulle e per le Madonie, da un’idea del Team dell’ Aps See Isnello, col patrocinio e la collaborazione del Comune di Isnello, dell’ Ente Parco delle Madonie, della Fondazione GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche, della Pro Loco Isnello, del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano – Delegazione Fai Palermo, dell’Ass. Borghi dei Tesori – Le Vie dei Tesori e di Interlude hotels & resorts.

Due weekend intensi, quattro giorni di confronti, dibattiti, approfondimenti, sessioni aperte ai cittadini, alle comunità, agli addetti ai lavori o interessati del settore, con l’obiettivo di sondare le opportunità che il paesaggio delle Madonie, coi suoi borghi, le sue storie, la sua Natura, le sue esperienze e professionalità può offrire tutto l’anno, in ogni stagione.

Si susseguiranno interventi e testimonianze di chi ha voluto vincere la sfida di restare e di investire sui nostri luoghi.

Spazio anche a degustazioni di prodotti del territorio con la collaborazione di produttori ed esercenti locali.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto dei vigenti protocolli di sicurezza anti-covid19.

Le sessioni di lavoro saranno trasmesse in diretta sui canali social e Youtube di See Isnello.

PROGRAMMA COMPLETO

MeT

Madonie e Turismo

Esperienze, turismo e artigianato nelle Madonie

• Sabato 10 Luglio 2021

La valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico Madonita

Introduzione:

· Marcello Catanzaro, Sindaco di Isnello

· Angelo Merlino, Presidente Ente Parco delle Madonie

· Giuseppe Mogavero, Presidente Fondazione GAL Hassin

· Mario Fiorino, Presidente Pro Loco Isnello

· Luciana Cusimano, APS See Isnello

Interventi:

Le economie del turismo per i parchi naturali, Prof. Giovanni Ruggieri, Docente e ricercatore di Economia del Turismo, Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche – Università degli Studi di Palermo

Il Fai e la riscoperta del territorio (Progetto Alpe), Sabrina Milone, Delegato Provinciale FAI

Turismo relazionale ed esperienziale, Antonella Italia, Itimed-Itinerari del Mediterraneo

Digital storytelling nel marketing culturale e turistico, Elisa Bonacini, Archeologa, autrice di pubblicazioni scientifiche su Cultura, Musei e processi digitali partecipativi

• Domenica 11 Luglio 2021

Borghi da riscoprire “sotto un cielo di Stelle”

Il turismo nei Borghi montani e i vantaggi della cooperazione, Laura Anello, Borghi dei Tesori

Le Madonie, destinazione per un turismo sostenibile e responsabile come meta per i turisti inglesi, Damian Croft, Tour Operator Esplora Travel

Il GAL Hassin: L’importanza del Parco Astronomico e del Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche per la Sicilia Giuseppe Mogavero, Presidente Fondazione GAL Hassin

Alla ricerca di Eso Pianeti, Carmelo Falco, Astrofisico GAL Hassin

Astrofotografia e Illusioni in Astronomia, Marcella Giulia Pace, esperta di astrofotografia

• Sabato 17 Luglio 2021

Esempi virtuosi di turismo montano

Bandi per lo sviluppo dell’impresa turistica, Rosario Genchi, Presidente Project Manager Sicilia

La Progettazione e la narrazione del territorio, Giovanna Gebbia

La Cooperazione come base per lo sviluppo dei prodotti e dei territori di Montagna: il progetto ProMo per le Madonie, Teresa Armetta – Gastronomia Armetta e Alessandra Valdesi, Terra e Cultura Viaggi

Artigianato madonita e rilancio degli antichi mestieri del territorio attraverso l’uso delle nuove tecnologie, Luca Tumminia, Presidente Ass. Artigianando

Turismo esperienziale fra gole, zip-line e ciaspolate invernali, Giovanni Nicolosi, Madonie a passo lento

Turismo delle radici: (ri)scoprire le Madonie, Francesco Ippolito, Madonie Travel Service

• Domenica 18 Luglio 2021

Incontri formativi MeT

Il Microcredito e le opportunità Invitalia, Giuseppe Di Gesù

I Social Media e la comunicazione efficace nel turismo, Alessandra Provinzano, Social Media Manager di Interlude Management srl

Il Management Alberghiero nelle piccole strutture, Laura Lo Mascolo, CEO di Interlude Management srl

Operation Management – La qualità dell’accoglienza extra-alberghiera nel post Covid, Maica di Giovanni, Sales Coordinator di Interlude Management srl

Web Marketing e sistemi di prenotazione per le destinazioni Turistiche, Marco Sajeva, CEO di Visioni We Network

Conclusioni