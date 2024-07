Isnello. Musical “Across the Beatles” di Giò Di Tonno e Ugo Bentivegna rinviato a domenica 4 agosto in piazza Impastato

Il palinsesto culturale delle manifestazioni estive del Comune di Isnello sarà caratterizzata da tanti eventi musicali di carattere e valore.

Spazio alla musica d’autore e al jazz con grandi nomi del genere, ma anche alla musica classica con un occhio attento alla contemporaneità, alle sonorità mediterranee ma anche alla tradizione.

Uno degli eventi di punta è il musical inedito e in esclusiva “ACROSS THE BEATLES”, scritto e diretto da Giò Di Tonno e Ugo Bentivegna, per La Valigia dell’Attore Produzioni.

Liberamente tratto dal film “Across the Universe”, con cast composto da 15 artisti (attori, cantanti, ballerini) che emozioneranno il pubblico al ritmo di rock psichedelico e coinvolgenti canzoni che attraversano temi quali l’amore, la pace, la guerra, la rivoluzione, il tutto ricreando le atmosfere degli anni ’60 con la colonna sonora dei Beatles che ha accompagnato e continua ad accompagnare i cambiamenti della nostra epoca.

La messa in scena, originariamente prevista per questa sera, per motivi tecnici della Produzione, viene spostata a DOMENICA 4 AGOSTO ALLE ORE 22.00, sul palco di Piazza Impastato.

Vi aspettiamo a “Isnello… Sotto un Cielo di Stelle 2024”.

Il Sindaco

Marcello Catanzaro

L’Assessora alla Cultura

Luciana Cusimano