Isnello. Sabato 19 novembre, spettacolo di teatro-canzone “Thumos, dell’amore, dell’odio e altre cose”, auditorium fondazione Gal Hassin

SABATO 19 NOVEMBRE, alle ore 19.00, presso l’Auditorium del GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche, Teatro Zeta presenta “ThUmoS, dell’amore, dell’odio e altre cose”, col patrocinio del Comune di Isnello e a cura dell’Aps See Isnello.

Uno spettacolo di teatro-canzone con la regia e i testi di Piero Macaluso, in cui poesie inedite vengono supportate da brani musicali e intercalate con canzoni eseguite dal vivo, in un’atmosfera teatrale.

Thumos, parola greca antica, esprime il concetto di “anima emozionale”. La parola indica

un’associazione fisica con il respiro o col sangue. La parola è usata anche per esprimere il desiderio

umano per il riconoscimento, e la poesia, il teatro, la musica sono arti che meglio interpretano

questo concetto.

In ThUmoS si usa la poesia per scandagliare l’essere umano attraverso un percorso di emozioni

che girano attorno all’amore; dall’innamoramento al senso di abbandono, la repulsione e la memoria

malinconica.

Il filo conduttore della narrazione, come dal titolo, è la nostra anima emozionale

nell’espressioni più profonde dei sentimenti umani. Racconta una storia universale, come può

esserlo una d’amore, fatta di passione, rancori, rabbia, risentimento, perdono e infine un addio.

Amore per una donna , per la vita, per la terra o per il teatro, non importa, chiunque abbia provato

un amore per qualcosa o per qualcuno riconoscerà emozioni già provate e rivivrà quei momenti,

perché questo è il compito della poesia, della musica e del teatro.

Le canzoni di Arianna Attinasi, tratte dal suo ultimo album “Ovunque lascerò un sorriso”

(Edizioni Arianna), danno un contributo allo spettacolo di forte impatto visivo ed emotivo, sia per ungiusto punto di vista femminile sia per continuità nella narrazione.

Le musiche dal vivo saranno eseguite da Pasquale Arrigo.

“Thumos. dell’amore, dell’odio e altre cose” è anche un libro con i testi dello spettacolo e le

illustrazioni di Giulio Adelfio, Edizioni Arianna.