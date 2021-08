Isnello. Stasera, 10 agosto, notte delle stelle e del rock. Concerto “rock & the beatles” dei Cirrone band

Al fresco di Isnello, la notte delle stelle dedicata alle stelle del rock. Stasera, 10 agosto, a partire dalle h. 21.30 in Piazza Impastato.

Dopo il grandissimo successo riscosso in Inghilterra in occasione di un tour di 14 date, al “Porto” di Isnello sbarca la band internazionale dei Fratelli Cirrone in uno spettacolo unico: “Rock & The Beatles”.

Non solo due ore dedicata alla musica che ha segnato la storia del Rock ma una vera e propria esperienza. La band si esibirà in una performance che raccoglierà il meglio dei brani intramontabili che hanno segnato la storia della musica, a partire dalla esaltazione della band più grande di tutti i tempi: I BEATLES.

La band dei Fratelli Cirrone è una delle formazioni più conosciute in ambito internazionale per la riproduzione originale dei brani dei “Fab Four”. I Cirrone hanno all’attivo circa 50 concerti al Cavern Club di Liverpool, luogo sacro della musica dove i Beatles si sono formati ed hanno eseguito circa 300 concerti. La band siciliana, inoltre, ha partecipato a diverse edizioni del festival internazionale di Liverpool.

Lo spettacolo, rivolto ad un pubblico di tutte le età avrà come obiettivo principale di creare un sano e intenso coinvolgimento. La sorpresa e la curiosità del pubblico presente sarà continuamente stimolata mantenendo alto il livello di energia e partecipazione che spinge l’intera piazza a cantare, insieme alla band, le intramontabili melodie di Hey Jude, All You Need Is Love, Yellow Submarine e tante altre. Si darà sound e voce, inoltre, a tutte le altre band storiche che dai Beatles hanno tratto ispirazione: PINK FLOYD, LED ZEPPELIN, KINKS, AC/DC, DAVID BOWIE, JIMI HENDRIX, ROLLING STONES, QUEEN e tanti altri.

Il cast artistico sarà formato da:

Alessandro Cirrone (chitarra/voce)

Bruno Cirrone (basso/voce)

Mirko Cirrone (chitarra/voce)

Nicola Liuzzo: batteria

La band formata dai tre fratelli Alessando, Bruno e Mirko Cirrone vanta una grandissima esperienza di livello internazionale. Musicisti e compositori, iniziano giovanissimi a suonare nella loro città di Palermo, sino ad arrivare ad esibirsi nei principali teatri e nelle più importanti manifestazioni culturali della città, per poi riscuotere successo all’estero. Recentemente sono stati impegnati in un tour negli Emirati Arabi e Kuwait, ospiti delle ambasciate d’Italia a Kuwait City ed Abu Dhabi. I fratelli Cirrone hanno partecipato in diversi programmi radiofonici alla BBC, alla RNE spagnola e per la RAI. La band ha raggiunto importanti traguardi come il primo posto in diverse prestigiose classifiche del genere musicale Pop Rock e numerosissime recensioni che hanno portato i Cirrone ad essere considerati una delle band di punta del genere musicale internazionale PowerPop. La band dei tre fratelli ha pubblicato diversi album di musica inedita, si è esibita in molti tour in Italia, Spagna, Inghilterra e Stati Uniti. Impegnati nella lavorazione di un nuovo album, le canzoni scritte dalla band vengono giornalmente trasmesse nelle radio di numerosi paesi stranieri.

La manifestazione a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, avverrà nel rigoroso rispetto delle vigenti normative sanitarie anti-covid19. Munirsi di GREEN PASS.

Il Sindaco

Avv. Marcello Catanzaro

Isnello, 10/08/2021