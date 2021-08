Isnello, stasera, secondo appuntamento col grande Cinema “Sotto un cielo di Stelle”. Proiezione di “Ascensore per il patibolo” con la colonna sonora di Miles Davis

Questa sera, 5 agosto, ad Isnello, in Piazza Mazzini, alle h. 21.30, torna l’emozione del grande Cinema “Sotto un cielo di Stelle”.

Si assisterà alla proiezione in esclusiva del film “Ascensore per il patibolo”, il noir d’esordio di Louis Malle che inaugura la Nouvelle Vague, tratto dall’omonimo romanzo del 1956 di Noël Calef, con la strepitosa colonna sonora di Miles Davis, il più grande e innovativo trombettista jazz di tutti i tempi.

Miles Davis registrò le musiche per questo film in una sola notte, mentre si trovava a Parigi per una tournée. Una delle più belle colonne sonore di tutti i tempi, frutto di una sua “improvvisazione” mentre vedeva proiettate le scene del film alla presenza della bellissima attrice protagonista Jeanne Moreau e del regista.

La pellicola in alta definizione che verrà proiettata è stata donata al Comune di Isnello da ASCinema-Archivio Siciliano del Cinema ONLUS che, per il secondo anno consecutivo, coi propri supporti collabora alla realizzazione della rassegna cinematografica.

Il film di questa sera anticipa il prestigioso concerto di domenica 8 agosto con la partecipazione straordinaria dell’ Alessandro Presti Quartet, formato dal grande Alessandro Presti alla tromba, Marco Grillo alla chitarra, Gabrio Bevilacqua al contrabbasso e Gaetano Preti alla batteria, che vuole essere un tributo esclusivo all’estro creativo di Miles Davis nel trentennale della sua scomparsa.

Vi aspettiamo, al fresco di Isnello.

F.to Il Sindaco

Avv. Marcello Catanzaro