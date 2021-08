Isnello. Stasera una grande produzione teatrale “Refugees… il respiro dei migranti” per la regia di Ugo Bentivegna

Stasera 19 agosto, alle ore 21.30, ad Isnello in Piazza Peppino Impastato, si terrà in esclusiva la performance teatrale “Refugees… Il respiro dei migranti” per la regia di Ugo Bentivegna, una Produzione Fattore K, con Giuditta Perriera, Giusi Lo Schiavo, Gaspare Di Stefano, Enrica Arcuri, Bing Gbatshu.

Lo spettacolo, che è stato già messo in scena a Roma, Palermo, Salina e Lampedusa, coinvolgendo le comunità di questi luoghi, approda al “Porto” di Isnello con un cast d’eccezione.

Grandi attori, interpreti di livello, maestranze e allievi dell’accademia teatrale “La valigia dell’attore” di Palermo verranno affiancati da comparse “locali” che hanno seguito, nelle scorse settimane, il laboratorio di comunità curato dallo stesso regista sul tema delle migrazioni.

Protagoniste le storie di migrazione di tanti italiani che, un secolo fa, hanno lasciato l’Italia mossi dalla speranza di un altro futuro possibile, ma anche le storie di immigrazione di oggi verso l’Europa, meta di salvezza da guerre e violenza.

La questione umanitaria dell’accoglienza e delle migrazioni è un tema di stringente e grande attualità, sul quale è necessario riflettere in maniera collettiva. Se oggi riguarda soprattutto i popoli africani, il secolo scorso riguardava i nostri connazionali, spesso i nostri stessi genitori e nonni.

Lo spirito che ha indotto il regista Bentivegna a creare questo spettacolo è proprio quello di ricordare quanto è importante la memoria storica per comprendere il presente.

Presente e passato che si incrociano e si alternano in un rimando di sentimenti che non conoscono tempo e luogo: dolori e sofferenze sono le stesse.

Lo spettacolo è multimediale, interattivo e partecipativo. La musica e le canzoni saranno elementi narrativi quanto le parole e le interpretazioni degli attori.

“REFUGEES…Il respiro dei migranti” è una performance originale: dall’intreccio di tanti linguaggi artistici, il racconto di storie del passato e moderne legate dal comune denominatore del bisogno di accoglienza.

“Attraverso questo spettacolo partecipato intendiamo intraprendere un percorso culturale di riflessione condivisa sul tema delle migrazioni e dell’integrazione tra culture che continueremo nei prossimi mesi e che abbiamo voluto intitolare emblematicamente “Mediterraneo, un Mare di Culture” – dichiara il Sindaco Marcello Catanzaro – Un modo significato per affrontare temi di stringente attualità, dunque, anche alla luce dei flussi migratori che da sempre hanno interessato la nostra Isola e che, verosimilmente, ci riguarderanno sempre più da vicino anche alla luce dei fatti che stanno interessando l’Afghanistan nelle ultime ore. Dobbiamo essere sempre pronti all’inclusione!”

Si ringrazia il regista Ugo Bentivegna, l’aiuto-regista Gianluca Anfuso, tutta Produzione K e gli artisti che si esibiranno per aver scelto il Comune di Isnello.

La manifestazione si svolgerà nel rigoroso rispetto delle vigenti misure anti-covid19. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili. Munirsi di GREEN PASS. Tenere nella propria disponibilità i dispositivi di protezione individuale.