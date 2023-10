Isnello. Workshop su Resto al Sud e creazione di impresa. Sabato 28 ottobre al Centro sociale

Sabato 28 ottobre, alle ore 16.30, presso il Centro Sociale del Comune di Isnello si terrà una conferenza sul programma di finanziamenti “Resto al Sud” con a seguire il workshop “Crea la tua impresa”.

L’evento si svolge all’interno delle attività programmate dal Progetto del Ministero della Cultura “ITINERA”, finanziato con fondi Pnrr.

All’incontro organizzato dalla Eu Consulting in partenariato con il Comune di Isnello, parteciperanno oltre il Sindaco Marcello Catanzaro con l’assessore Luciana Cusimano, esperti del settore della finanza agevolata e tanti giovani imprenditori che racconteranno la propria esperienza positiva di investimento.

Confermata la partecipazione di Angelo Cascino, terza generazione di una famiglia di imprenditori e due giovani imprenditori che si sono messi in gioco con Resto al Sud, Giovanna Giordano della Cooperativa Dhyana di Geraci e Mario D’Angelo dell’Enoteca La Cave di Cefalù.

Il bando Resto al Sud è rivolto ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 55 anni che presentino i seguenti requisiti: siano residenti nelle regioni indicate al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria, non risultino già beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità. Possono essere finanziate: attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura. Fornitura di servizi alle imprese e alle persone. Turismo e attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria). Sono escluse le attività agricole e il commercio. Resto al Sud copre fino al 100% delle spese, con un finanziamento massimo di 50.000 euro per ogni richiedente, che può arrivare fino a 200.000 euro nel caso di società composte da quattro soci. Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto proponente, il finanziamento massimo è pari a 60.000 euro.

A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto: 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale; fino a un massimo di 40.000 euro per le società.

Come dichiarato dal Sindaco Catanzaro, “con il bando Imprese Borghi abbiamo riscontrato una partecipazione oltre le più rosee aspettative degli imprenditori del luogo, Isnello sta offrendo opportunità di rilancio economico e noi come amministrazione stiamo credendo fortemente in questo percorso di rilancio turistico.”

L’incontro sarà anche occasione per sperimentare attraverso il Workshop “Crea la tua impresa”: consulenti esperti accompagneranno un gruppo composto da massimo 15 partecipanti allo sviluppo di una idea di impresa.

Per il bando “Resto al Sud”:

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/a-chi-e-rivolto

Per iscriversi gratuitamente al workshop, inviare una mail a euconsultig.coop@gmail.com