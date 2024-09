KefaWine: oltre 50 etichette in degustazione a Cefalù dal 20 al 25 settembre

Dal 20 al 25 settembre 2024, Piazza Cristoforo Colombo, sul lungomare di Cefalù, si trasformerà nel cuore pulsante del vino siciliano e italiano, grazie alla kermesse enogastronomica KefaWine. Organizzato dall’Associazione Baz’Art Sicilia e patrocinato dal Comune di Cefalù, l’evento promette un’esperienza sensoriale imperdibile per gli amanti del buon vino e delle eccellenze artigianali locali.

Le cantine protagoniste

Tra le aziende vinicole presenti in degustazione, spiccano alcune delle realtà più rinomate del panorama vitivinicolo siciliano e nazionale, Abbazia Santa Anastasia, Baglio di Pianetto, Birgi, Brugnano, Cantine Giglio, Castellucci Miano, Fattorie Azzolino, Fratelli Follo, Gambino, Mandrarossa, Tenute Lombardo, Tomarchio Bibite, Aganis, Banfi, Ca’ di Rajo, Campo al Faro, Cantina Valpolicella Negrar, Della Marmora, Masseria Ficarigna, Ronco al Frassino, Seriade e Tuzko Birtok.

Le degustazioni saranno disponibili ogni pomeriggio dalle ore 18.00, mentre le biglietterie apriranno già dalle 11.00 per permettere ai visitatori di acquistare i loro ticket con comodità e di degustare in anteprima una selezione dei vini presenti per chi non fosse disponibile nel pomeriggio.

Un’esperienza completa tra vini, sapori e arte

Oltre alla vasta selezione di vini, la kermesse includerà un corner – anche questo aperto dalle 11.00 del mattino- dedicato all’artigianato siciliano, ai prodotti tipici come olio, miele, tartufo e biscottimadoniti e alle esibizioni di artisti di strada che animeranno ogni pomeriggio la piazza a partire dalle 18.00.

Masterclass e abbinamenti enogastronomici

Gli appassionati potranno inoltre partecipare alle esclusive masterclass tenute da esperti del settore, che si svolgeranno alle 17.00 presso la suggestiva Corte delle Stelle. Ogni masterclass sarà accompagnata da abbinamenti gastronomici di alto livello, per offrire un viaggio completo tra i sapori e i profumi del territorio.