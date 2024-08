Kids Summer camp della SaltiMatti

L’associazione SaltiMatti organizza il Kids Summer camp un centro estivo alternativo dedicato a tutti i bambini dai 3 ai 13 anni presso il parco delle rimembranze con tante attività come color party, laboratori creativi , spettacoli , caccia al tesoro e tanta animazione insieme al vostro mitico Mago Magnum . Vi ricordiamo che tutte le attività saranno gratuite previa iscrizione. Per richiedere il modulo ed avere maggior informazioni chiamare il 3209114972 in alternativa vi aspettiamo alla Sala Magnum show in via Dante Alighieri 185 Castelbuono (Pa)