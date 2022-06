La castelbuonese Luciana Cusimano assessore alla cultura, turismo e politiche giovanili a Isnello

Ascolta l'articolo

Pubblichiamo di seguito il messaggio diffuso su facebook, in cui Luciana Cusimano comunica di essere entrata a far parte della Giunta del Comune di Isnello in qualità di assessore alla Cultura, ai Servizi Turistici e le Politiche Giovanili .

“Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione.”

Da questa mattina, con orgoglio, faccio parte della Giunta del Comune di Isnello.

Dal Sindaco Marcello Catanzaro Sindaco mi sono state attribuite le deleghe assessoriali alla Cultura, ai Servizi Turistici e le Politiche Giovanili.

Consapevole del grande onore e delle responsabilità, sono estremamente grata per la fiducia e la stima che mi è stata accordata e che onorerò umilmente ma con serietà.

Il mio impegno e la mia dedizione a servizio della squadra e di tutta la Comunità isnellese.

Una Comunità fiera che ho avuto il privilegio di conoscere, frequentare e che mi ha saputa accogliere come una figlia.

Farò del mio meglio e oltre, ogni giorno, per essere punto di riferimento per tutti, soprattutto i più giovani, affinché l’ascolto, il coinvolgimento e le proposte diventino metodo per la costruzione di importanti risultati.

Un grande augurio di buon lavoro a tutta l’Amministrazione comunale e agli altri colleghi assessori, Antonio Carollo, Mariano Leggio e Anna Scalzo, grandi persone, serie, professionali, competenti, disponibili e di grande cuore.

Grazie ancora per l’accoglienza!