La Compagnia del Rosario e la Congregazione Maria S.S. del Rosario festeggeranno insieme. Il comunicato dei governatori Vignieri e Farinella

La scorsa Domenica, 10/05/2020, sarebbe stato un giorno importante per la Confraternita Maria S.S. del Rosario.

Il giorno del precetto pasquale, che cade ogni anno nella seconda domenica di maggio, è un evento che riunisce tutti i confratelli e le consorelle della congregazione.

Quest’anno, però, tale evento è stato rinviato alla prima domenica di ottobre, giorno della festa della Madonna del Rosario.

Il motivo del rinvio non è colpa della drammatica situazione che stiamo vivendo, ma è un cambiamento che si è voluto intraprendere insieme alla Compagnia di Maria S.S del Rosario.

Da circa 150 anni le nostre congregazioni, per motivi che tutt’oggi ignoriamo, sono separate; un distacco che non si è più sanato.

Uno strappo tra fratelli della stessa famiglia.

Figli della stessa Madre.

Condividere insieme questa festa non è solo un fatto storico importante per la nostra comunità, ma ancor di più, una risposta per un miglioramento di vecchie tradizioni, segnate da asti e scissioni poco chiare.

Già da alcuni mesi la Congregazione e la Compagnia di Maria SS. del Rosario si sono riavvicinate e, mantenendo sempre la loro identità, hanno intrapreso un cammino che esprime la volontà di tornare a stringersi sotto il mantello della nostra amata Madonna.

Crediamo ci sia bisogno di rafforzare la fede, in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo, e da questi piccoli giesti si evince l’importanza del significato “unione””.

I Governatori

Ottavio Farinella (Compagnia Maria S.S. del Rosario)

Agostino Vignieri (Congregazione Maria S.S. del Rosario)