La Conferenza episcopale siciliana proroga lo stop alle processioni

Mercoledì 30 giugno 2021, presso l’Hotel Federico II di Enna si è svolta, in presenza, nel rispetto delle norme anti Covid, la Sessione straordinaria della Conferenza Episcopale Siciliana presieduta da S.E. Mons. Salvatore Gristina, Arcivescovo di Catania.

Ecco quanto disposto dalla CESI in merito all’opportunità di riprendere lo svolgimento delle processioni:

“In merito alla opportunità e/o possibilità di ripresa delle processioni, i Vescovi convengono che non potendosi assicurare, per lo svolgimento delle processioni, il rispetto delle misure precauzionali determinate dalle autorità sanitarie, civili e religiose, così come previste dal Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021 e della successiva circolare applicativa del Ministero dell’Interno del 19 maggio 2021, relativa alle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19, si conviene di confermare la sospensione delle processioni fino a nuovo provvedimento della stessa Conferenza, così come stabilito nella sessione straordinaria della CESi dell’11 maggio 2020; risoluzione confermata nella sessione autunnale, svoltasi in data 8-10 ottobre 2020”.