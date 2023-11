La Consulta Giovanile di Castelbuono organizza il 1° incontro del ciclo “Vivere l’etica”

(Riceviamo e pubblichiamo) – Con questa nuova iniziativa vogliamo aprire il dibattito su tematiche di natura etica, delle volte “scomode” e di conseguenza poco affrontate, ma che ci stanno particolarmente a cuore e che sentiamo l’esigenza di affrontare.

Il primo incontro “Paradiso e inferno; dietro le quinte del mondo della droga” avrà a centro il tema dell’uso e dell’abuso delle droghe, e sarà seguito da altri incontri su tematiche come l’educazione sessuale. Continueremo ad aggiornarvi riguardo alle tematiche dei successivi incontri del ciclo. Partecipando, inoltre, a due incontri su 3, gli studenti del liceo avranno la possibilità di ricevere un attestato valido per l’assegnazione di crediti formativi.

Durante il primo incontro si affronterà il tema, come accennato sopra, dell’uso e degli effetti delle droghe, così come dell’abuso di queste, che sappiamo essere una strada oscura e pericolosa che distrugge vite, famiglie e comunità. Si discuterà anche della purtroppo ormai nota droga dello stupro, altro potente mezzo che condanna giovani donne a traumi fisici e psicologici rilevanti. Riteniamo sia importante sensibilizzare ed educare riguardo all’uso di queste sostanze, promuovendo inoltre, un ambiente di supporto per coloro che sono affetti da dipendenze.

L’idea è quella di creare un incontro informale, non concepito come una conferenza. Il taglio che intendiamo dare al confronto presupporrebbe il radunarci in un posto conviviale che possa coinvolgere quante più persone possibili, sopratutto giovani interessati, aperti al confronto e al dialogo.

Pertanto, vi invitiamo a compilare il form seguente https://forms.gle/hCjGTxcmBcz1oGN48 con qualsiasi tipo di domanda inerente al tema. Sarà utile al confronto con il relatore presente, il professore Fabio Venturella, ricercatore del Dipartimento STEBICEF dell’Università degli studi di Palermo e Delegato a curare per l’Ateneo le attività connesse al “New Drugs, Rape Drugs, Tossicodipendenze e Doping Amatoriale”.

Inoltre abbiamo il piacere di dedicare il ciclo di incontri “Vivere l’Etica” alla cara professoressa Rosanna Cancila, che è stata tra le più ferventi promotrici dell’iniziativa e le cui parole continuano a guidarci.

Ci vediamo allora giorno 2 dicembre, dalle ore 17.30 presso il Venus Bar! Non mancate!