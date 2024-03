La Consulta Giovanile e il F.A.I.C. invitano all’evento “La violenza di genere nelle sue diverse forme: una grave violazione dei diritti”

La Consulta Giovanile di Castelbuono, in collaborazione con il “Forum Associazioni in Comune (F.A.I.C.)”, si pregia di invitarVi all’evento dal titolo “La violenza di genere nelle sue diverse forme: una grave violazione dei diritti”, che si terrà nella giornata di domenica 24 marzo, alle ore 17:30, presso l’Aula consiliare “Vincenzo Carollo” del Comune di Castelbuono (via s. Anna, 25).

Il convegno è inserito a chiusura delle iniziative ed eventi per la giornata internazionale della donna, che nel comune di Castelbuono si stanno susseguendo per tutto il mese di marzo.

Sarà un importante occasione per poter riflettere su come, ad oggi, vivendo in una società dove è più importante l’elargire i diritti fondamentali con dichiarazioni di principio, piuttosto che attuarli nel concreto, la violenza sulle donne sia un morbo che ancora serpeggia, palesandosi nelle peggiori e più insidiose forme di discriminazione, che minano la democraticità del sistema nazionale, europeo e mondiale.

Per poter affrontare questo tema da un’ampio angolo visuale, abbiamo deciso di collaborare con le seguenti realtà che prenderanno parte al convegno rappresentate da sapienti relatori e che ringraziamo:

“Forum Associazioni in Comune (F.A.I.C.)”

“Zonta Club of Palermo ZYZ”

“Mezzocielo”

“METE (Multiculturalism, Earth, Territory, Education)”

“Associazione Emily-Palermo”