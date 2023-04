La Costituente analizza la questione dell’azienda speciale

(Riceviamo e pubblichiamo) – Una prospettiva integrata per le istituzioni comunali: questo il tema dell’incontro promosso dalla Costituente per la Castelbuono di domani, sabato 29 aprile, alle 17:30, presso l’Oratorio ex Chiesa del Monte in via S. Anna. In un momento particolarmente delicato per la cultura castelbuonese, anche per quanto viene prospettato per il teatro “Le fontanelle” e per l’intera area castellana, con l’aiuto di esperti e senza lasciare spazio a posizioni dettate dall’improvvisazione e dall’ignoranza di norme e contesti, cercheremo di ragionare sul possibile assetto futuro delle attuali istituzioni culturali di Castelbuono, per individuare soluzioni che siano nel segno dell’efficienza e, soprattutto, dell’interesse pubblico. Perché la cultura è e deve restare bene comune.

Abbiamo dovuto modificare la locandina iniziale su richiesta della direttrice Laura Barreca perché conteneva immagini di beni culturali di proprietà del Museo Civico, nonostante fossero state scaricate da Google e il loro utilizzo non avesse scopo commerciale.