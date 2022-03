La Costituente organizza: 8 marzo, donne e cittadine attive

Ascolta l'articolo

Un’occasione di confronto sulla partecipazione delle donne ai processi decisionali

In occasione della Giornata internazionale dedicata alle Donne, la Costituente per la Castelbuono di domani ha programmato un’iniziativa pubblica per riflettere insieme sull’impegno civico delle donne, per testimoniarlo attraverso la Storia, al di là delle forme retoriche di celebrazione. “Donne e cittadine attive” è la tematica che si è pensato di portare alla condivisione, in un confronto che avverrà fisicamente nella sede di via Roma 87, a Castelbuono.

L’invito a partecipare è rivolto a chiunque volesse ascoltare o contribuire alla condivisione di storie di donne che in passato o nel presente hanno dedicato parte della loro vita agli altri, a comunità più o meno ristrette, dai contesti politici e sociali alla vita quotidiana, entro cui – non dimentichiamolo – ancora oggi tanti esseri umani e quindi tante donne non godono neanche dei diritti fondamentali.

Si discuterà convivialmente, con tè e biscottini. Far tesoro delle esperienze in campo pubblico delle figure femminili di cui si parlerà, portando i propri punti di vista e confrontandosi a partire da questo nostro tempo è l’intento del pomeriggio.

All’incontro sarà presente Anna Maria Cangelosi, candidata a sindaco della Costituente e di Patto per Castelbuono. In tante occasioni pubbliche Anna Maria ha sottolineato ed esortato l’irrinunciabilità alla partecipazione democratica delle persone alla vita pubblica, ai processi decisionali, intenti ispiratori della nascita della Costituente.

Donne e uomini in azione, per il Bene Comune. È stato detto e scritto, ma bisogna ancora ribadirlo che per cambiare il mondo bisogna esserci, in un momento storico in cui l’eco di questo monito è piuttosto confusa.

Vi aspettiamo giorno 8 alle 17