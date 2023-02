La Costituente per la Castelbuono di domani avvia un laboratorio di Politica

La Costituente per la Castelbuono di domani informa la cittadinanza e i giovani in particolare che a partire dalla fine di febbraio avvierà un “Laboratorio di politica” che verrà impostato in forma divulgativa per discutere e dibattere di politica come principio ispiratore del vivere in società e delle principali correnti di pensiero che hanno dominato la scena nazionale negli ultimi due-tre secoli.

Per maggiori dettagli sull’iniziativa, organizzata e sostenuta interamente dalla Costituente, vi aspettiamo sabato 18 febbraio, alle ore 17.30, in via Cefalù n. 2 (a fianco del Bar Spritz) per un iniziale incontro finalizzato alla socializzazione del programma inserito nella locandina allegata.