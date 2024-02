La Costituente sullo spopolamento e sul lavoro dell’Unione MADONIE

Da tempo, la Costituente per la Castelbuono di domani si occupa del problema dello spopolamento e per questo ha subito attacchi, anche sul piano personale, rivolti a persone di spicco del nostro movimento. Quasi fosse un peccato capitale parlare delle strade vuote, delle case disabitate, del calo di utili di tutte le attività che operano in un contesto sempre più esposto alla desertificazione. Umana, di verde pubblico e di agibilità democratica, come dimostrano i continui attacchi da parte della figura istituzionale che più di tutti dovrebbe ricordare che il suo ruolo è quello di amministrare con disciplina e con onore.

Anche questo clima contribuisce allo spopolamento che colpisce il nostro paese; ogni anno il numero dei residenti si abbassa e la curva cala a picco, soprattutto nel 2021, come dimostrano i dati ISTAT.

Non possiamo affermare scientificamente che le politiche di un sindaco, presente sulla scena da decenni, siano la causa di questo fenomeno; siamo ben consapevoli che si tratta di un problema che colpisce tutte le aree interne. Ma qualche valutazione politica si può fare e di sicuro la Costituente non ha mai governato. Il sindaco adesso sta diffondendo il tormentone che noi non sappiamo governare e che non governeremo mai. Di sicuro non governeremmo come lui, perché noi siamo profondamente diversi, per stile e per contenuto; e se i cittadini sceglieranno la Costituente per governare, noi saremo pronti. Di sicuro oggi ci hanno scelto come forza di minoranza e, in questo momento, è importante fare una buona politica di controllo come quella che stiamo attuando.

Oggi il contributo della Costituente parte dall’azione in seno al Consiglio dell’Unione, dove il 18 gennaio scorso il Presidente Luigi Iuppa e la sua Giunta hanno emanato un’importante Delibera (che alleghiamo), con la quale hanno deciso la partecipazione al bando del Dipartimento per le politiche di coesione del Consiglio dei ministri per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 4 funzionari: 1 ingegnere, 1 specialista in attività amministrative e contabili, 1 specialista della transizione ecologica e 1 geologo.

Professionalità, dunque, al passo coi tempi e che raccolgono le sfide dei nostri giorni. Occorrono forze fresche e innovative, che sappiano mettere mano, in maniera sostenibile, ad annose questioni irrisolte, come ad esempio il ripristino o la costruzione di infrastrutture stradali adeguate.

La Costituente lavora per diffondere le informazioni importanti, affinché arrivino ai più, e comunicherà puntualmente ogni notizia utile. L’auspicio è che la partecipazione al bando porti all’assunzione di giovani intelligenze che potranno, così, rientrare nelle Madonie o scegliere di non andarsene.

Ci sentiamo di affermare che se si vuole contrastare lo spopolamento, sono proprio queste le politiche da mettere in campo.