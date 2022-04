La Costituente va alle elezioni con la forza dei valori fondanti | VIDEO

Ascolta l'articolo

(Riceviamo e pubblichiamo) – In alto, il video di Anna Maria Cangelosi, candidata a Sindaco della Costituente per la Castelbuono di domani, col quale ufficializza che la Costituente andrà alle elezioni sorretta dalla forza delle proprie idee e dai valori culturali, politici, etici che sono alla base della propria azione politica per la Castelbuono di domani.