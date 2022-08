La Cta Fauni prende parte al progetto “Non parliamo al Vento”

Ascolta l'articolo

“Non parliamo al Vento” è il titolo del progetto che vede protagonisti gli utenti della Cta Fauni di Castelbuono e la Lega Navale Italiana di Palermo, quest’ultima promotrice di iniziative di carattere sociale rivolte a soggetti con disagio psichico.

Il progetto prevede incontri frontali in aula e nelle aree portuali, in modo da istruire adeguatamente tutti i partecipanti su quelle che sono le basi teoriche della navigazione a vela e successivamente il coinvolgimento degli utenti in mini-crociere costiere con partenza dal porto “Presidiana” di Cefalù, con le imbarcazioni messe a disposizione dalla Lega Navale .

Il titolo stesso del progetto esprime la voglia di gridare al vento la necessità ed il desiderio di evadere e trovare nella natura e nel mare quella consapevolezza di poter essere, in determinate situazioni e rispettando i propri limiti personali, autonomi e in grado di poter prendere decisioni. Ma soprattutto è insita nel progetto la volontà di far nascere in ognuno dei partecipanti la consapevolezza di essere parte integrante ed indispensabile dell’equipaggio, in quanto ognuno, a bordo di un barca a vela, può contribuire preziosamente alla conduzione della stessa.

La CTA Fauni si pone inoltre come finalità generale del progetto quella di diffondere la cultura della condivisione e della solidarietà finalizzata all’accoglienza degli utenti con disagio psichico, attraverso attività e strumenti specifici fondati sull’umanizzazione delle cure.

Il progetto “non parliamo al vento” è dunque un esempio di condivisione che offrirà, in un contesto marino, elevata disponibilità, professionalità, umanità e servizi tali da conseguire in sicurezza, il pieno coinvolgimento dell’utente che necessita di specifiche attenzioni adeguate alla propria patologia psichiatrica.

Lo scorso 25 Luglio è stato inaugurato il progetto presso il Porto “Presidiana” di Cefalù in presenza dell’Assessore ai Servizi Sociali di Cefalù Dott.ssa Laura Modaro, del Responsabile F.F. del MDSM n.9 dell’Asp n.6 di Cefalù Dott. Alberto Salerno, del Rappresentante Legale della CTA Fauni Dott. Alberico Fasano, dei Medici Psichiatri Dott. Giuseppe Denaro e Dott. Filippo Lo Verde, degli operatori e degli utenti della CTA Fauni, dei rappresentanti della Lega Navale di Palermo e del Vela Club di Cefalù e dei familiari degli utenti.

Il progetto, dalla durata di circa tre mesi, prevede altri incontri attraverso mini-crociere costiere all’insegna della condivisione, del dialogo e dello scambio reciproco tra i “Capitani coraggiosi”.

