La Diocesi raduna tutti a Piano Zucchi tra musica, riflessione e testimonianze. Ospiti “I Respinti”

Ascolta l'articolo

Un Mosaico di volti per una grande giornata di festa con giovani e famiglie

Il 2 giugno la Diocesi di Cefalù invita tutti ad un grande appuntamento per incontrarsi, riflettere, confrontarsi, giocare e fare festa insieme giovani e famiglie.

Per un giorno il centro della vita diocesana si sposterà a Piano Zucchi (Isnello – PA).

I presenti saranno chiamati al confronto su politica, lavoro e integrazione, senza però rinunciare alla leggerezza con “I Respinti”, il trio comico di “Sicilia Cabaret”.

Tra gli ospiti della giornata il Vescovo di Cefalù, Mons. Giuseppe Marciante, i missionari, i giovani imprenditori, alcune aziende locali e le famiglie che con le loro testimonianze, come in un talk show, si alterneranno alla musica e ai momenti di allegria coinvolgendo tutti i presenti dai più piccoli ai più grandi.

Una festa gioiosa, un momento di Chiesa testimone del Signore risorto, un ricco “Mosaico di volti” per una coloratissima giornata organizzata dai Servizi pastorali Giovanile, Famiglia, Sociale e del Lavoro, i Giovani Missionari, il Progetto Policoro, il Forum Oratori e l’Azione Cattolica della Diocesi di Cefalù. Un’occasione per gustare ancora una volta la bellezza di ritrovarsi insieme nella gioia a far festa con i fratelli.