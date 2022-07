La Federazione Identità Storica Siciliana incontra il presidente Musumeci

Ascolta l'articolo

Il presidente della Regione ha accettato la proposta di diventare presidente onorario della Federazione

In un incontro ufficiale, avvenuto a Palazzo d’Orleans, nel giorno dei festeggiamenti in onore di Santa Rosalia, una delegazione della Federazione Identità Storica Siciliana, guidata dal presidente Jhonny Lagrua, ha incontrato il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. Durante l’incontro si è discusso del ruolo e degli obiettivi della federazione nata per diffondere e valorizzare l’identità storica dell’isola, conservandone e promuovendone lo straordinario patrimonio artistico e culturale e le tradizioni che, in ogni parte dell’isola, vengono mantenute vive grazie al volontariato.

“Le nostre tradizioni e tutto il nostro patrimonio storico ed artistico deve essere tramandato alle nuove generazioni, perché per costruire il nostro futuro è indispensabile conoscere il nostro passato” afferma Jhonny Lagrua che prosegue: “In questo senso il ruolo svolto, in ogni parte della Sicilia, dalle associazioni di volontariato rappresenta un valore aggiunto fondamentale. Attraverso delle apposite collaborazioni che sottoscriveremo nel prossimo futuro con le istituzioni regionali e locali contribuiremo a far sì che le nostre tradizioni, gli usi e i costumi non vengano perduti, anzi, con il nostro impegno costante attraverso l’organizzazione di eventi come rievocazioni storiche, cortei, studi, seminari, convegni, contribuiremo allo sviluppo culturale, turistico ed economico della nostra regione creando ulteriori attrattive.”

Nel corso dell’incontro tutti i delegati della Federazione hanno proposto all’onorevole Nello Musumeci di diventare presidente onorario del sodalizio. Proposta che è stata accettata di buon grado dal Presidente della Regione. “Sapere che nella nostra Regione sia stato compiuto un tentativo concreto di associazionismo è sicuramente un fatto positivo. Poi che questa rete metta insieme enti che puntano a tramandare le tradizioni del popolo siciliano è ancora più significativo. La Sicilia potrà diventare sempre di più attrattiva se riusciremo a valorizzare ciò che siamo stati e che siamo. Un corteo storico, un gruppo di sbandieratori costituiscono un richiamo alla nostra identità culturale e sono elementi fortemente attrattivi anche dal punto di vista turistico” ha affermato Musumeci.

Alla federazione aderiscono le associazioni appartenenti ai seguenti comuni: Castelbuono, Palermo, Vicari, Monreale, Montelepre, Caccamo, Lascari, Enna, Aidone, Piazza Armerina, Militello in Val di Catania, Niscemi, Aragona, Cammarata, Castelvetrano, Salemi, Monforte San Giorgio, Floridia, Motta Sant’Anastasia e Mazzarino.