La Fondazione “Laboratorio della Speranza” si rinnova: conferme e nuovi ingressi

A 5 anni dalla sua creazione nel 2019, la Fondazione “Laboratorio della Speranza”, voluta dal Vescovo di Cefalù S.E.R. Giuseppe Marciante, per contrastare lo spopolamento e l’impoverimento umano del territorio diocesano, è stato confermato il Consiglio di Amministrazione composto da don Giuseppe Licciardi e i dottori Vincenzo La Grua e Giacomo Santoro. A loro si uniscono il professor Serafino Bonanno, nominato dall’Assemblea dei Soci fondatori, e la dottoressa Raffaella Maggiore, scelta dall’Assemblea dei Soci sostenitori, che ne assume il ruolo di vicepresidente. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Laboratorio della Speranza, riunito a Cefalù (PA) il 22 gennaio 2025, ha quindi confermato la presidenza di don Giuseppe Licciardi.

La Fondazione, che opera senza fini di lucro, si dedica a scopi civici, solidali e di utilità sociale, lavorando per valorizzare le risorse storico-artistiche e le proprietà della Diocesi, con l’obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali soprattutto per i più giovani e i soggetti svantaggiati.

Nel corso dei suoi primi cinque anni di vita il “Laboratorio della Speranza” ha avviato importanti progetti. Tra questi la produzione dell’olio “Elayon. Olio del vescovo” lanciata durante la campagna olearia 2021-2022, il cui ricavato finanzia borse lavoro per persone in difficoltà. Un’altra iniziativa significativa riguarda la concessione dell’immobile Villa del Vescovo di Cefalù a due famiglie collesanesi che dal 2021 vi conducono una struttura ricettiva.

Un altro segno è stato l’avvio nel 2021 della Casa di riposo “Benedetta La Martina sotto la protezione di San Giacomo Apostolo” di Gratteri, in un immobile donato dal Comune madonita. Affidata con avviso pubblico alla Cooperativa Sociale Humanitas, la struttura offre una opportunità di lavoro per tanti giovani del territorio. Dal 2019 è attiva la collaborazione con l’UET Italia – Scuola Universitaria Europea per il Turismo.

Questi progetti rappresentano solo alcune delle iniziative portate avanti dalla Fondazione. Per il prossimo quinquennio sono ancora tante e ambiziose le sfide che l’attendono per creare nuove opportunità lavorative per i giovani offrendo loro la possibilità di rimanere e contribuire personalmente allo sviluppo della propria terra.